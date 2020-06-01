鄭文燦母喪預定7月4日告別式 蔡英文、蘇貞昌弔唁

桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回5月30日深夜安詳辭世，享壽85歲，靈堂設在蘆竹區龍巖會館，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天下午親自前往靈前弔唁，向鄭文燦家屬致哀，蔡總統向鄭文燦及家屬安慰節哀，鄭文燦神情哀戚對媽媽滿懷不捨，家屬預定7月4日遵母命在八德家鄉舉行告別式。

蔡英文、蘇貞昌獲知鄭文燦母親故世，今天下午分別前往龍巖會館的鄭母邱碧回靈堂弔唁，蔡、蘇2人向鄭文燦及家屬慰問、致哀，請鄭文燦和家屬節哀照顧身體，家屬感謝，蔡英文、蘇貞昌2人分別停留約10分鐘。

鄭文燦母親鄭邱碧回育有子女7人，鄭文燦排行第五，與母親感情特別好，每次參選，他母親都幫忙向鄰里拜票，他都記憶深刻、感念在心，這次母親生病，他原以為可很快康復出院，盡管母病住院期間，他面對防疫仍每天主持防疫專案會議，指示全力防疫防範不敢鬆懈，但一天仍抽空探望母親好幾次，晚上一定前往醫院探視，由於關心母病，上週甚至晚上都在醫院附近飯店隨時待命。