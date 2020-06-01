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民眾超踴躍 桃樂資收站開設3年已發1128萬加值金
為推動垃圾減量，桃園市府環境保護局在2017年5月推出「桃樂資收站」，民眾拿資源回收物到等環保局指定地點，可兌換成市民卡加值金或民生宣導品，該項措施獲得市民熱烈回響。據桃市環境清潔稽查大隊統計，自推出後至今年5月，已回收6016噸垃圾、加值金則兌換約1128萬元。
民眾熱衷於用回收物換加值金，環境清潔稽查大隊資源回收組長潘春燕表示，桃樂資收站的前身為「阿土伯的移動城堡-資源回收巡迴專車加值活動」，由於民眾相當踴躍，便設立桃樂資收站，站數不斷增開，目前已有156個桃樂資收站。她表示，每年回收量都有逐步成長，據觀察，以廢玻璃為最大宗，佔回收物的6成，其次為紙類及紙容器回收。
「換加值金最為踴躍」，潘春燕指出，今年桃樂資收站4月才開站，短短2個月內已回收608噸垃圾、發出加值金約106萬元。兌換標準為，1公斤廢玻璃容器可加值1元、1公斤紙類可加值3元、1公斤紙容器可加值2元等，她說，過去回收為單一價格，但2017年遇到市面紙類回收價格崩盤，民眾湧入資收站回收加值，因此去年起改為浮動價格，每季將視情況調整，民眾可至官網查詢。
此外，近期另推出補助弱勢資收戶的方案，潘春燕說，中、低收入戶或清寒家庭的資收個體戶，就近將資收物送往桃樂資收站回收，可以市民卡兌換加值金，如符合關懷計畫資格，可依不同項目及單價請領加碼補助金，每月上限提高至5千元，採月結方式匯入個人帳戶。
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