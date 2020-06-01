影／梅雨重創後龍西瓜 西瓜節活動照辦

苗栗縣後龍西瓜節前夕，梅雨來搗亂，後龍鎮西瓜受重創，災害面積73公頃，損害率3成5到4成，立委陳超明服務處今天安排現勘，農民叫苦連天，農糧署北區分署長北區分署長王安石認為已達天然災害現金救助標準，將會盡快核定，另籲請多多消費者支持後龍西瓜節。

梅雨上周一波又一波，大雨造成苗栗縣西瓜、香瓜等農作水傷，縣府統計後龍、通霄等地西瓜受災96公頃，香瓜27.9公頃，災害率3成5到4成，損失1000多萬元，其中，後龍鎮西瓜災情最嚴重，面積達到73公頃，陳超明、王安石、苗栗區農業改良場副場長施佳宏、縣府農業處副處長陳樹義、後龍鎮長朱秋隆，及縣議員林寶珠、鄭秋風等人今天現勘。

瓜田滿目瘡痍，農民欲哭無淚，花費成本栽種，眼看就要收成，大雨直直下，熟度不夠無法採收，西瓜、香瓜泡水，造成水傷，緊接又出大太陽，造成二度傷害，血本根本無歸，王安石表示，後龍西瓜、香瓜災害，達到現金救助標準，將會盡快核定，公告農民申請，救助補貼損失。

王安石等一行人隨後到後龍鎮公所參加西瓜節微電影「尚甜A西瓜」首映會，藝人許富凱代言演出，獲得熱烈回響，朱秋隆說，今年西瓜節微電影行銷後龍西瓜，介紹山海美景，6月6日、6月13日下午3點30分，分別在苗栗市貓裏喵公園、頭份市尚順育樂世界，辦理「西瓜遊樂園」快閃活動，歡迎民眾吃西瓜買西瓜。