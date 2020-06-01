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大腸癌篩檢不能等 苗縣贈300名額免費無痛鏡檢

中央社 / 苗栗縣1日電

衛生福利部統計，大腸癌在10大癌症中排名第3，有鑒於許多民眾畏懼大腸鏡檢查疼痛而未能及早發現治療，配合轄內3家醫院提供無痛式大腸鏡檢300個免費名額，鼓勵正視腸癌威脅。

據衛福部統計資料，民國105年後，每年大腸癌發生人數都超過1萬5000人，民國105年標準發生率為每10萬人口41.29人，其中有5823人因此死亡。

苗栗縣政府衛生局今天指出，大腸癌早期發現、早期治療，治癒率很高，但很多鄉親認為大腸鏡檢查為侵入式檢查會造成疼痛不適，因此耽誤病情，縣內去年大腸癌篩檢陽性個案共1659人，但其中506人因害怕大腸鏡檢查而放棄回診。

衛生局表示，隨著醫療科技進步，現階段大腸鏡已經可以達到完全沒有疼痛的感覺，今年結合縣內大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院及竹南慈祐醫院推出健康大利多，提供各100個免費無痛式大腸鏡檢名額，經院方篩檢糞便潛血呈現陽性的民眾，將補助價值新台幣2500元的無痛式大腸鏡檢查。

衛生局長張蕊仙指出，大腸癌主要由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，國民健康署提供50-74歲民眾每2年1次免費「定量免疫法」糞便潛血檢查，檢查前不需限制飲食，非常方便，若糞便潛血檢查篩檢結果呈陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查，有一半機率可能為腺瘤型瘜肉及大腸癌，不可不慎。

衛生局 大腸癌

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