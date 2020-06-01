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台中iBike租賃站輸桃園 市府：規劃倍增到900站

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英要求市府交通局加速設單車租賃站，同步升級，方便租借。記者陳秋雲／攝影
台中市議員朱暖英要求市府交通局加速設單車租賃站，同步升級，方便租借。記者陳秋雲／攝影

台中市議員朱暖英今天質詢表示，台中是全台第二大城，但設置公共自行車租賃系統站點，目前設328站，平均每千人有1.5站，略顯不足，以桃園為例，人口比台中少，但站數設置比較多，可見台中要推動綠色運輸發展還需要加強，建議趁新設或汰舊時，iBike應升級，更方便民眾租借單車。

台中市交通局長葉昭甫說，市府推動iBike倍增計畫，第一階段要增加到600站，但對幅員廣大的台中市來說仍嫌不足，未來計劃增至900站，才能符合需求。

朱暖英指出，台北、高雄推動相關公共自行車系統，除追求租賃站數量外，也須注意借車的便利性。北高先後升級自行車系統為2.0，輕樁免接電，可節省能源，在有限的都市空間設站，隨建隨用，一改以往租賃站完工還要等幾個月申請用電，直接在自行車上用太陽能充電，快速節能，量與質同步提升。

朱暖英呼籲交通局，捷運綠線在年底即將通車，要培養運量，更要普及綠色交通建置，也要將iBike升級2.0系統，讓民眾更便利，應考慮捷運沿線周邊優先，因應日後往來人潮的需求，同時涵養使用捷運的使用人口。

葉昭甫表示，這部分一直在研議中，目前重點放在硬體如何銜接，會加快腳步升級。

自行車 捷運 台中市

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