徐國勇參觀楊梅水資中心 3段AO生物處理法回收再利用

內政部長徐國勇今天到桃園市了解楊梅水資源回收教育中心作業，與楊梅社子溪護岸工程，肯定桃園市在鄭文燦市長上任後，污水下水道接管率從升直轄市前5.46%，提升至21.6%，而且水資源回收中心處理過的污水不再有臭味，還可以規畫生態教育公園，桃園相關經費已經投注94億元，內政部樂意支持桃園和各縣市建設衛生下水道。

徐國勇今天在桃園市副市長李憲明、內政部營建署等人員陪同下參觀楊梅水資源回收中心，立法委員湯蕙禎也到場一起聽簡報、參觀中心工程設備。

桃園市政府水務局簡報指出，楊梅水資源回收教育中心占地5.73公頃，內政部營建署代辦完成第一期建設經費4.83億元，處理量能為每日1萬2000噸，收集楊梅地區楊明、大同、中山、楊梅、楊江、梅新、梅溪、永平、青山及水美等里家戶污水，處理後再排放至社子溪，可有效改善社子溪水質。

桃園市目前規畫推動12處污水下水道系統，除了桃園系統等3處採BOT系統，另有機場捷運A7站系統等9處公辦系統，也獲得內政部全力支持，讓桃園市污水下水道普及率以一戶4人計算，由升格前的5.46%，到去年底已達到21.6%，成長將近4倍，累積接管戶數達12萬戶。

徐國勇視察的楊梅地區污水下水道系統自99年至126年分4期推動，全期總經費約48億元，營建署補助42億2400萬元，接管戶數可達4萬8220戶，第一期至110年經費約20億元，包括水資中心、主次幹管、分支管和用戶接管工程，目標接管戶數7500戶，目前水資中心及主次幹管已完工，市政府水務局同步推動分支管工程及用戶接管工程，加速環境品質之改善。

楊梅水資中心處理程序採用3段AO生物處理法，可達去氮除磷效果，後續在維護使用上，可配合不同水質水量進行池槽切換調整，讓水資中心的操作具有應變不同水量的彈性。水資中心園區內設有生態池及景觀設施，可安排市民及學生環境教育，管理中心建築也取得綠建築證書、智慧建築證書認證，為全國第一座獲得智慧建築的水資源回收中心。目前楊梅水資源回收教育中心處理後的放流水除可提供廠內回收再利用，也開放予民眾取用，達到水資源再利用目標。

水務局所推動分支管工程標實際進度86.94%，超前6.9%；用戶接管工程共3標辦理發包，第1標實際進度64.6%，超前8.9%、第2-1標實際進度39.76%，超前4.74%、第2-2標已完工，第一期建設預計接管7500戶，至109年4月已接管3200戶，達成率為42.7%。上述各工程經費總計約7.6億元，中央補助約6.7億元，預計於110年全部完工。

楊梅污水下水道系統第二期建設刻正撰寫實施計畫，預計109年底向內政部營建署提報爭取補助。