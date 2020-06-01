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「五月之約」線上演唱會 育幼院童看大螢幕享搖滾區

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
楊家俍（右）來自隔代教養家庭，能感受育幼院小朋友想聽五月天演唱的想法。圖／桃園市議員楊家俍提供
楊家俍（右）來自隔代教養家庭，能感受育幼院小朋友想聽五月天演唱的想法。圖／桃園市議員楊家俍提供

五月天今年「五月之約」因為疫情關係，改採線上直播演唱會，讓全球粉絲在螢幕前一起聽歌。來自桃園市平鎮區的樂活育幼院小朋友們，也準時在昨晚8點和偶像一起搖滾。

樂活育幼院的院童們其實去年聖誕節，就應桃園市議員楊家俍邀請，到桃園國際棒球場看五月天的演唱會。當時五月天除了公益贊助院童演唱會門票，後續更加碼捐贈5輛復康巴士給桃園市政府，讓楊家俍相當感動。

楊家俍這次特別響應五月天線上演唱會，找來廠商張羅音響設備、投影螢幕，在樂活育幼院現場架設戶外觀賞區，彷彿露天電影院般，希望能比照現場演唱會的規模和帶來的感動。另和院區的陪伴志工替孩子準備披薩和炸雞，讓孩子們邊聽偶像唱歌，能度過開心的周末。

楊家俍說，桃園市長鄭文燦得知後，還贈送桃園市的吉祥物ㄚ桃園哥給小朋友們當禮物。這些弱勢環境成長下的小朋友們，少了父母的愛和照料，需要的是更多社會大眾關懷。他同樣在單親家庭長大，和育幼院童在現場聆聽五月天的線上演唱會，雖然隔著螢幕聽歌，但人人都在搖滾區，展現出好久不見的開心的笑顏。

樂活育幼院長吳美蘭表示，去年聖誕節孩子們第一次看到五月天演唱會後，內心相當興奮，但因為疫情已經好幾個月沒出門。她也藉此機會，感謝「相信音樂」公司去年底低調贈送給孩子們的筆記型電腦，幫孩子度過這段疫情，可以遠距學習不中斷。

「五月之約」是五月天從2006年起，每年跟香港歌迷約好的演唱會，今年因為疫情關係，改採線上直播演唱會，讓全球粉絲在螢幕前一起聽歌。

小朋友開心收下禮物。圖／桃園市議員楊家俍提供
小朋友開心收下禮物。圖／桃園市議員楊家俍提供
楊家俍一圓育幼院童線上聽五月天演唱，市長也派代表送禮物。圖／桃園市議員楊家俍提供
楊家俍一圓育幼院童線上聽五月天演唱，市長也派代表送禮物。圖／桃園市議員楊家俍提供
小朋友透過大螢幕欣賞線上演唱會，還關燈拿出螢光棒感受演唱會氣氛。圖／桃園市議員楊家俍提供
小朋友透過大螢幕欣賞線上演唱會，還關燈拿出螢光棒感受演唱會氣氛。圖／桃園市議員楊家俍提供

演唱會 育幼院 疫情

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