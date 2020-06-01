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竹市民族公園啟用 全區無障礙設計還有環狀鞦韆

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供
市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供

位於新竹市國賓飯店及隆恩圳旁的民族公園有低窪積水、鋪面凹凸不平、設施老舊或被雜物占用等問題，市府啟公園改造計畫，編列工程經費873萬元規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆，今天完工啟用。

市府城銷處指出，民族公園是市府「進擊的公園」與「步行城市」兩大計畫中的重要公園，為內政部營建署的補助計畫。該公園面積約3600平方公尺，過去部分區域被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，鋪面也多為水泥及高壓磚等，種類眾多且凹凸破碎，綠地面積空間較少。

市府啟動公園改造計畫，保留既有大樹、修剪梳理原有植栽，並加種開花性植物，創造各季節不同特色，減少硬質舖面，增加草地綠蔭。

另外，該工程也將公園打造成兒童遊戲區，設置陽光草坡、環狀鞦韆、跳跳板遊戲區及親子花架長廊；並在樂齡體健區設置長青設施和體健設施，規劃全區無障礙通路，讓娃娃車、輪椅都能順利通行，同時加裝63盞燈具，充足照明提供民眾夜間安全的休憩環境。

市長林智堅說，他將新竹市打造為快樂兒童城市，因此陸續開始將竹市老舊社區公園的罐頭遊具去除，放入具有特色的兒童遊具。民族公園是在地年長者每天報到、聯絡感情的好所在，但已超過26年沒有大規模整修。

改造後的民族公園有三大特色，包括新設一次可供8人同時使用的「環狀鞦韆場」特色遊具、保留大樹增加綠地、設計全區無障礙設施，林智堅說，他極力推動「進擊的公園」計畫，5年投入近5億元針對市區22座公園進行大翻修，也新增一座公園，民族公園是倒數第二座改造完成的公園，目標即將百分百達成。

市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供
市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供
市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供
市府啟公園改造計畫，編列873萬元替民族公園規劃完整無障礙通路，並設置「環狀鞦韆場」，可供8人同時盪鞦韆。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅 親子

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