改委外清運 桃園今天起不再收四大超商垃圾

現在六都中僅桃園市仍收4大超商垃圾，桃園市內有1350家連鎖超商，廢棄物日產生量約20到30公噸。市府環保局評估全市僅有欣榮焚化廠，因人口迅速成長，處理量趨近飽和，與4大超商協商，今起開始不收不再收連鎖超商垃圾，一般民眾權益不受影響。

環保局表示，近年來各超商提供座位區，導致店內產生的垃圾與日劇增。去年起開始與超商業者協商，討論要將超商垃圾委外處理，眾人達成共識，決定自6月1日起透過市府媒合廢棄物清理業者，提供委外清運。

環保局長呂理德說，相當感謝4大連鎖超商的配合，針對其他非家戶的單位，未來會持續評估委外處理垃圾的可行性。依廢棄物清理法規定，超市、連鎖速食店等需自行委外清運處理垃圾。

環保局表示，至於住商混合大樓內的小型商家，會隨家戶垃圾丟到垃圾車，清潔隊較難認定排除，不過數量不大，會持續評估要求委外處理。

呂理德說，如未來4大超商有資源回收物、廚餘清運的需求，各區清潔中隊仍會予以協助，在透過垃圾源頭減量、加強回收的同時來有效降低垃圾產生。

另外，除要求非家戶垃圾委託清運外，桃市還設有「桃樂資收站」，讓民眾能用資收物兌換禮品、市民加值金，以提高資源回收意願，不僅如此，目前仍在興建中的生質能源中心亦將於110年商轉，緩解垃圾問題。