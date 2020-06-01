列竹縣十大交通建設 經國橋道路改善計畫著手中

新竹縣十大交通建設之一「經國橋道路改善計畫」獲內政部營建署核定可行性評估650萬元經費，預計在經國橋上規劃增設北向接興隆路及南向接東西向快速道路台68線2條匝道，預計紓解交通壅塞狀況，對於到竹北、園區、新竹市來往通勤的民眾效益非常大，目前辦理招標作業中。

縣長楊文科說，經國大橋為串起竹縣竹北市、新竹市及科學園區主要路廊，近年來新竹縣市交通量大增，加上台68線匝道與經國橋車流交織影響，已出現容量不足現象，造成交通嚴重壅塞，他將「經國橋道路改善計畫」納入竹縣未來交通藍圖「十大交通建設」中，為加速推動期程，今年2月已指示工務處動用109年第二預備金，先擬可行性評估等，目前已辦理招標作業中。

工務處表示，該改善計畫由中央補助513萬5000元，地方自籌136萬5000元。所規劃北向匝道部分，由經國橋北向闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後銜接至興隆路，可改善高鐵方向車流，避免下至平面車道再右轉。

另一條南向匝道則從自強南路往南方向，利用道路西側空間及經國橋西側，設置汽車專用道南向匝道銜接至台68線，降低經國橋上汽車往右、機車直行的衝突，緩解南向往竹市的車流。