視察水資源教育中心 徐國勇肯定桃園下水道工程

內政部長徐國勇今天前往視察桃園市楊梅水資源回收教育中心，他表示，環境衛生是文明國家的象徵，內政部營建署會持續提供經費，協助地方政府興建衛生下水道，讓環境衛生更進步。

徐國勇在聽取簡報後也實地視察了解教育中心的運作情況，他在接受聯訪時表示，水資源活動中心以前是污水處理廠，污水處理跟水資源利用不是只有名詞的改變，實質內容也要精進，現在的水資源回收教育中心，因為多目標又公園化，也不會有惡臭，小朋友還能在公園草地上遊憩，已經改變民眾觀感。

他說，如果衛生下水道能夠做好，環境衛生就可以更加漂亮與乾淨，這是一個文明國家的象徵，桃園市政府在桃園市長鄭文燦上任後，污水處理的比例大幅提升，現在還有多處工程正在進行，估計這一、兩年桃園市的接管率會突飛猛進，成為更適合居住的好地方。

徐國勇指出，內政部營建署在衛生下水道方面，會不斷提供各縣市相關的經費，協助把每一個都市的環境整理得更好，讓市容更加漂亮，台灣的環境衛生也能夠更進步。