「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

全台哪一區域的有錢人最多、總收入最高，許多人第一聯想到的是台北市，不過根據財政部財政資訊中心106年度的各縣市鄉鎮鄰里的綜所稅資料，新竹市東區關新里的所得總額中位數高達252.9萬，比台北市該年度之冠文山區政大里的121.3萬高出許多，成為該年度的全台之冠。

根據財政部公布的「106綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計分析表」，年度所得中位數前20名幾乎都被新竹縣市的里包辦，其中以新竹市東區關新里居冠，年度所得總額中位數252.9萬，第二名則是新竹縣竹北區東平里，年度所得總額中位數為196.3萬，第三名為新竹縣竹北區鹿場里，年度所得總額中位數為190.2萬。

反觀台北市該年度得中位數第一名的文山區政大里，僅有121.3萬，新竹地區明顯高於北市許多，成為全台最均富的地區。事實上由於新竹擁有高科技發展的科技園區，許多科技新貴皆會來此買房，申報所得也會較高，而關新里開發不到10年，全區幾乎位在關長重劃區內，為不少科技新貴買房的熱段之一。

不過由於綜稅所得總額統計表只採納有申報之所得，因此未登記在申報所得內的資金和資產未納入統計，無法真的論斷哪一區域的財富最多。