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死亡車禍頻傳 桃市今起大執法

聯合報 / 記者曾增勳／桃園報導
影音剪輯未依交通安全規則發生死亡事故畫面驚悚，以「奠」字呼籲宣導用路人、高齡者注意交通安全小心行車。 記者曾增勳／翻攝
影音剪輯未依交通安全規則發生死亡事故畫面驚悚，以「奠」字呼籲宣導用路人、高齡者注意交通安全小心行車。 記者曾增勳／翻攝

桃園市1到4月發生交通死亡事故高齡者激增，市警局宣布今天起展開9天交通大執法，將加強死亡車禍發生的重點路段、時段及違規超速嚴格取締。

市警局交通大隊長林樹國表示，最新採購的11組移動式雷達測速照相兼噪音偵測器，今天起同步配發桃園、中壢各5組及大溪1組上路，率先選在桃園區中山、中正、春日路及中壢區環中東、中正、中華路段、大溪包括康莊路在內的台7線、乙線交通易肇事危險路段，加強取締違規汽機車、重機超速、噪音行為。

市警局指出，今年1到4月發生死亡交通事故58件，較去年同期增加8件，成長1成6，受傷事故1萬5144件，較去年同期增加1947件，成長1成5，分析今年死亡事故以機車居首，死亡者以65歲以上高齡者最多、20到24歲次之。

分析今年前4月交通事故，汽機車違規、不良駕駛仍是交通事故發生主因，其中高齡者騎乘機車發生A1車禍死亡高達12人，為防範高齡者騎機車、穿越馬路死亡件數瀕增，市警局特別剪輯製作機車未依交通安全規則發生車禍死亡事故的影音，直接呈現車禍當時驚悚畫面，以「奠」字警告，呼籲汽機車駕駛人及高齡者騎機車、走路注意安全、小心行車。

林樹國表示，今天起為期9天，市警局動員各分局警力展開交通大執法，針對各區易發生死亡車禍重點路段、時段及高齡者機車違規，包括汽車不禮讓行人、行人未依規定穿越道路、闖紅燈、轉彎未依規定等違規或酒駕等行為，加強取締開罰，更呼籲大家遵守交通規則、降低交通事故發生，維護自身安全。

事故 車禍 噪音

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