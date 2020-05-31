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許厝港濕地黑面琵鷺重返 新增22公頃復育水鳥生態

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，水鳥數量激增，桃園市野鳥學會觀察保育類唐白鷺（見圖）也回來。圖／桃市野鳥學會提供
桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，水鳥數量激增，桃園市野鳥學會觀察保育類唐白鷺（見圖）也回來。圖／桃市野鳥學會提供

桃園市大園區許厝港全國最大濕地生態復育初具成果，今年第1季水鳥數量激增，保育類小燕鷗及過去少見的保育類黑面琵鷺、唐白鷺也回來造訪，市府秘書長黃治峯今天下午視察表示，目前解決老街溪出海口淤沙陸化問題，成功新增22公頃濕地面積，吸引大批候鳥棲息、覓食、繁衍，成為水鳥生態樂園。

因為市長鄭文燦母喪，黃治峯代替視察，包括環保、農業、觀旅及水務局首長、民代多人一同前往視察，許厝港濕地總面積961公頃、海岸線長約10.5公里，是北台灣最大海岸濕地，5年前由內政部公告為國家級重要濕地，由海岸管理工程處進行生態復育，第1期投入4千多萬元，營造生態陸島，提供水鳥自然的棲息育雛空間。

海管處濕地生態復育工程營造生態陸島之外，清除過去非法魚塭，挖除土方回填魚塭，讓濕地恢復、增加水鳥自然繁殖棲地，吸引過境候鳥，觀測第一季水鳥1400多隻，比去年同期增加5倍，黃頭鶺鴒

、保育類黑面琵鷺、唐白鷺也回來了，鳥友驚呼回到15年前鳥盛況。

桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州陪同視察，為增設小燕鷗繁殖地請命，市府海管處允諾，在許厝港非法魚塭回填濕地約1公頃用地，新增1處小燕鷗繁殖地，提供小燕鷗棲息繁殖，吳豫州肯定，並表示將密切注意市府這項計畫進度。

桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，水鳥數量激增，桃園市野鳥學會觀察保育類小燕鷗（見圖）也回來。圖／桃市野鳥學會提供
桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，水鳥數量激增，桃園市野鳥學會觀察保育類小燕鷗（見圖）也回來。圖／桃市野鳥學會提供
桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，市府秘書長黃治峯（見圖）代市長視察表示該濕地新增22公頃濕地面積，成為水鳥生態樂園。記者曾增勳／攝影
桃園市大園區許厝港濕地生態復育初具成果，市府秘書長黃治峯（見圖）代市長視察表示該濕地新增22公頃濕地面積，成為水鳥生態樂園。記者曾增勳／攝影

濕地 黑面琵鷺 鄭文燦
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