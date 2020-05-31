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鄭文燦母親鄭邱碧回辭世 預計6月2日開放追思弔唁

中央社 / 桃園31日電
今年1日11日舉行中華民國第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉的投票日時，桃園市長鄭文燦（中）曾與全家人一同投票，其母鄭邱碧回（右三）昨晚辭世。 聯合報系資料照片／記者陳夢茹攝影
今年1日11日舉行中華民國第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉的投票日時，桃園市長鄭文燦（中）曾與全家人一同投票，其母鄭邱碧回（右三）昨晚辭世。 聯合報系資料照片／記者陳夢茹攝影

桃園市政府新聞處今天表示，桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回，昨天深夜安詳辭世，享壽85歲。鄭文燦也取消所有行程，與家人在家中處理後事，靈堂預計6月2日開放外界追思弔唁。

根據鄭文燦幕僚表示，鄭媽媽住院已有多日，鄭文燦常在忙完行程後低調探病，母子感情深厚。鄭媽媽總是低調鮮少在公開場合露面，面對幕僚及媒體總是和藹可親。

鄭文燦的父親鄭連墩是在糧食局上班，母親鄭邱碧回則在工廠工作，家中有7個兄弟姊妹，鄭文燦排行第5，除了2個姊姊、2個哥哥，還有一對雙胞胎弟弟。

鄭文燦曾於107年的母親節，在臉書貼上與母親切蛋糕的合照，並發文表示，過去，媽媽為了撐起家，白天在工廠工作，回到家還有忙不完的家事，「媽媽是家中最溫暖的力量，也是我們溫柔的靠山。」

鄭文燦在文中指出，自己每天工作滿滿，無法陪在家人身邊，掛念著孩子的鄭媽媽就常打電話關心孩子們的健康，相當感謝母親過去無微不至的保護，鄭文燦當時也向鄭媽媽溫情喊話表示「會全心全意照顧這個家，做好每項工作，讓妳為我感到驕傲。」

民進黨桃園市議員楊家俍也在臉書發文表示，鄭媽媽是很傳統的台灣女性，話不多、一手打理家中大小事，讓在農糧署上班的鄭爸爸可以安心服務農民。記得以前不管清晨幾點去接鄭文燦，總是看到鄭媽媽已準備好早餐。

楊家俍說，有次車隊掃街又雨又冷，鄭文燦走下吉普車時冷得直打哆嗦，只見鄭媽媽皺著眉頭，心疼的抓著鄭文燦的手幫他取暖。其實，鄭媽媽住院好一陣子了，但市長鄭文燦的防疫會議及行程還是沒少過，只能在行程間透過Line了解媽媽的病況。

民進黨市議員王浩宇也發文表示，儘管鄭媽媽住院，但鄭文燦還是正常上班沒有請假，偶有行程空檔才到醫院、回家看看母親。過年也是回家吃個年夜飯就離開，到處參拜、發紅包，陪媽媽的時間非常有限，「當了市長後，人生就奉獻給市民了。」

王浩宇說，鄭媽媽在兒子當市長後，不曾介入任何市政、人事、關說。還記得鄭文燦被反年改人士撞斷肋骨的那天，鄭媽媽一個人到市場買菜、燉湯，滿面愁容從八德坐著公車到市府，但市長鄭文燦還在開會，鄭媽媽只好默默的坐著等鄭文燦回來，「就只是想跟自己的兒子說聲：還好嗎？」

王浩宇指出，這也是記憶中，鄭媽媽最後一次到市府。印象中的鄭媽媽堅毅、體貼，默默的在背後支持鄭文燦、支持桃園。「謝謝鄭邱碧回女士把兒子奉獻給桃園」。

桃園市政府新聞處下午表示，鄭邱碧回的靈堂將設於龍巖桃園南崁會館，預計6月2日開放外界追思弔唁。

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