他「嫁」來苗栗？ 閩南人局長拚出客家評核全國第一

客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」評核，5月1日公布成績，苗栗縣拿下全國第一，備受各方肯定，縣府文化觀光局長林彥甫是雲林縣台西鄉閩南人，他在縣議會定期會答詢時，一句「我是嫁來苗栗的」語驚四座，其實親友都知道，他是講真的！

苗栗縣議會定期會縣政總質詢議程，5月29日結束，縣議員廖英利於5月20日質詢，肯定縣府客語評核，拿下全國第一，希望林彥甫能在閩南語、原住民語文化等方面發揮，林彥甫認為縣府客家事務雖並非一級單位開設，但文觀局整合各局處，加上鄉鎮市公所及民間團體共同努力，才能繳出好成績，此外，教育處、原住民族事務中心也分別在閩南語、原住民語業務盡心盡力。

他答詢脫口而出「我是嫁來苗栗的」，引發會場鬨然笑聲。事實上他是台西鄉閩南人，就讀台中市靜宜大學觀光事業系，與同學苗栗女兒林幼詩相識相戀，2003年服役前，林彥甫研究所畢業結婚，林彥甫又在苗栗服役，期間考上高考，因林幼詩當時在苗栗縣政府工作，「婦唱夫隨」2005年林彥甫分發到苗栗，2017年獲得縣長徐耀昌拔擢，以40歲的年紀出任文觀局長，至今都是最年輕的縣府一級主管。

林彥甫入境隨俗，拚客語能力檢定，不僅上客語課，連在車上都播放客語能力檢定題庫練習，去年通過中級檢定，中高級也僅差5分，林彥甫說，他愛上苗栗女兒，無縫接軌到苗栗，喜歡好山、好水、好人情及客家菜，尤其是客家雞酒控，「我是嫁來苗栗的」無誤。

文觀局指出，客委會推動客語為通行語執行成效評核結果，苗栗縣、桃園市、屏東縣政府並列甲組優等，苗栗縣獎勵金500萬元，高於桃園市、屏東縣的300萬元，此外，乙組優等苗栗市、公館鄉、三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，獎勵金各100萬元，佳等有頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所，獎勵金各50萬元，得獎數、總獎勵金皆居全國之冠。