不只是人行道 苗縣透過都市設計審議建置美學生活步道

苗栗縣政府今年啟動都市設計審議機制通過2案，分別興建23層、24層高樓，設計「核桃樹屋與蘆葦燈」、「律動樂章」等主題人行道，將於後年底前完成，有如大樓中庭景觀設施外展，公共藝術融入可及性及互動性元素，打造生活化趣味的街道，提升都市環境品質。

苗栗縣都市設計審議委員會最近審核通過的2案，都在竹南頭份鎮中央自辦市地重劃區內，1案的基地面積800多坪，興建地下5層、地上23層大樓，另案基地面積1000多坪，蓋地下4層、地上24層大樓，人行道分別設計「核桃樹屋與蘆葦燈」、「兒童拉拉椅」、「流線音符」、「律動樂章」主題。

縣府工商發展處長黃智群說，縣府今年啟動都市設計審議機制，希望把隱藏在大樓的中庭景觀，外展到人行道，增加可及性及互動性，打造美學生活步道，建案必須說服審議委員會，尤其兩案在頭份、竹南交界的新都心，要蓋全縣數一數二的高樓，更具有指標性帶頭作用。

人行道主題「核桃樹屋與蘆葦燈」，運用核桃樹屋的概念，塑造趣味性「蛋」型遊憩、休憩空間，創造適合兒童穿梭、遊戲其中的秘密基地；「律動樂章」抽像化音樂起始符號的街道座椅及故事牆，作為開放空間的起點意象，並提供有趣的互動方式，夜間的低台度燈光，創造空間氛圍。

工商發展處指出，都市計畫區土地使用分區管制要點、都市設計準則規定。應辦理都市設計地區包括細部計畫變更案全區，建築基地開發規模達一定強度以上，依建築法規定的特種建築物及供公眾使用建築物，公共設施用地、重大公共工程及公有建築物開發，或基地在整體開發地區、重點發展地區、主要道路兩側。