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新市府攜手Gogoro 停車場、市場增設電池交換站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府與Gogoro簽訂契約，在8處公有停車場、2處公有市場增設電池交換站，預計今年8月完成建置。圖／新竹市政府提供
新竹市府與Gogoro簽訂契約，在8處公有停車場、2處公有市場增設電池交換站，預計今年8月完成建置。圖／新竹市政府提供

新竹市府近年力推低污染綠色運具，透過大數據分析，發現轄內電動機車電池交換站用戶急遽成長，2020年第一季使用人口相比去年成長142%，為讓民眾使用綠色運具更便利，市府今指出，已與Gogoro簽訂契約，在8處公有停車場、2處公有市場增設電池交換站，預計今年8月完成建置，屆時推估每年可再增服務22萬人次、減碳成效60萬公斤，與民眾共同改善空氣品質。

交通處表示，竹市內目前有39站Gogoro電池交換站，由於換電站需求增加，交通處與Gogoro合作，在果菜市場、科學園路212巷、台鐵新莊車站、東園市場、金山十八街、武陵路橋下、湳雅街、中正路226巷及新莊停車場及士林市場、南寮市場等處增設電池交換站，10處據點位於重要車流節點，電池交換站整體數量再提升25%，推估每年可再增服務22萬人次、減碳成效60萬公斤，與民眾共同打造良好空氣品質與生活環境。

交通處表示，市府對創新團隊保持開放態度，去年3月經2019智慧城市展評選為全國「友善新創城市獎」第1名，備受肯定。此次電池交換站佈設，提供民眾最便捷的電動機車換電選擇，運用更智慧的綠色運具對生活環境更加友善，讓竹市朝向乾淨、宜居智慧綠色城市的願景前進。

市長林智堅說，竹市有許多機車族，市府連年積極推出汰舊換新補助廣受好評，今年更擴大辦理，將2007年6月30日前出廠的老舊四行程機車納入加碼補助對象，針對低收入戶加碼補助，綠色運具使用率也持續增加，本次與Gogoro合作出租畸零地建置換電站，希望讓民眾使用低耗能、低污染、低噪音、低花費」四低綠色運具共方便。

新竹市府與Gogoro簽訂契約，在8處公有停車場、2處公有市場增設電池交換站，預計今年8月完成建置。圖／新竹市政府提供
新竹市府與Gogoro簽訂契約，在8處公有停車場、2處公有市場增設電池交換站，預計今年8月完成建置。圖／新竹市政府提供

綠色運具 減碳 電動機車
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