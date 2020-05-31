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新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

Image Source：PhoV 弗薇越式餐廳

文／絲曼莎

假日想要來一場「輕旅行」，卻找不到合適的地方嗎？今天小編就推薦你新竹票選出的7大人氣餐廳，不但能夠品嘗當地天然的特色美食，而且還可以到內灣老街走走逛逛，讓你的週末充滿美好的小確幸。

☞ 香草花園主題咖啡館

香菜花園從外觀上就非常獨特，除了擁有自己的小花園之外，裡頭的小木屋也有旁邊的老街建築形成了很大的對比。而之所以叫做「香草花園」，就是因為餐廳是以「香草料理」為主軸，近年來也加入許多下午茶的元素，推出了蛋糕、布蕾等手工甜點。餐廳內悠閒的氣氛，讓人不知不覺就度過了整個下午時光。

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街193號

電話：03-569 2635

Image Source：香草花園主題咖啡館


☞ 鵝姐野薑花粽

端午節快到了，如果你已經吃膩了傳統口味的粽子，那麼不妨嘗試看看「鵝姐野薑花粽」。這個粽子是70年前的古早老味道，將野薑花根末和有機植物萃取技術結合，讓研磨的薑粉取代味精，再放入檜木桶蒸籠增加香氣。野薑花粽特殊的風味讓人忍不住一口接著一口，是一款天然健康的養生食品。

地址：新竹縣橫山鄉中正路39號

電話：03-584 9105

人氣粽子宅配到家：https://pse.is/RZT3S

Image Source：鵝姐野薑花粽


☞ 大嬸婆私房菜

老闆娘是土生土長的內灣人，因此對這塊土地特別有感情，在當地經營餐廳也已經有24年了。店內的食材是純天然的，就連辣椒醬都是老闆娘自己手工炒製，不添加額外的化學添加劑。大嬸婆私房菜從去年底開始轉型為蔬食餐廳，不論是葷食還是素食者，都能透在這裡品嚐到自然的好滋味。

地址：新竹縣橫山鄉中正路58號

Image Source：大嬸婆私房菜


☞ 老屋緣

老屋緣的裝修風格相當古色古香，店內販售的餐點都是經典的中式小點，像是青草茶、紅豆湯、梅菜扣肉包子等等，而且都是老闆娘親手製作。老屋緣的食物就和裝修一樣有滿滿的古早味，而且價格便宜，CP值高，如果你逛累了內灣老街，進來小憩一下也是相當不錯的選擇。

地址：新竹縣湖口鄉湖口老街206號

電話：0960 517 875

Image Source：老屋緣


☞ PhoV 弗薇越式餐廳

PhoV提供許多香辣酸甜的越式料理，店家時不時就會推出特餐供客人挑選，其中最受饕客喜歡的就是「A套餐」。套餐中搭配生嫩牛肉河粉、沙拉春捲和涼拌青木瓜絲，如果人多建議再加點烤肉拼盤，嚐一嚐獨特的越式口味。最後別忘了來一份香濃綿密的仙芋椰奶粥，保證你吃得盡興而歸。

地址：新竹縣竹北市成功二街135號／新竹市東區民族路63號

電話：03-550 1758／03-533 1798

Image Source：PhoV 弗薇越式餐廳


☞ 內灣茶堂

內灣茶堂是當地著名的餐廳，提供許多經典的餐點，像是客家小炒、桂花釀拔絲地瓜、野薑花烘蛋等，看似常見的菜餚其實都是主廚精心的設計。飯後，店家更會貼心送上一杯免費的「冠軍擂茶」，濃濃的茶味和撲鼻的香氣為這一餐畫上完美的句點，喜歡的話更可以在現場購買擂茶帶回家喔。

地址：新竹縣橫山鄉中正路61號

電話：03-584 9362

Image Source：內灣茶堂


☞ 湖口好客文創園區

湖口好客文創園區是有規劃的休閒園區，最適合一家大小週末來這裡休閒放鬆。除了有規劃好的停車場位置外，園區還有大片綠地、咖啡廳、簡餐，讓你在被綠地環繞的復古老街中悠閒聊天。園區不時也會舉辦特別的展覽、市集等主題活動，就算是小朋友來到這裡也會非常開心。

地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

電話：03-590 5939#33

Image Source：湖口好客文創園區

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