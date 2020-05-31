竹縣藝文解封！ 6月起逐步恢復辦理各項活動

因疫情趨緩，新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務，包括新瓦屋的導覽服務及戶外場地租借、進駐單位自辦假日市集活動（13好市集、青農市集、古風車巷弄室集、藏物市集）等及室內場地租借等。

縣長楊文科說，因應疫情緩解，除恢復民眾參與藝文活動外，也將繼續給予縣內藝文團隊最大的支持與鼓勵，為此，縣府推出抗疫不抗藝等優質的藝文活動，供民眾陸續可欣賞到精彩的演出。

文化局長田昭容指出，文化局所有館舍重新開放後將繼續落實防疫安全措施，定期實施消毒、空調系統改通風換氣模式，讓民眾安心參與各項活動；也提醒民眾外出時要自行戴口罩、勤洗手，注意自身健康管理，身體若有不適請在家休息，將防疫融入生活。