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竹縣藝文解封！ 6月起逐步恢復辦理各項活動

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務。圖／新竹縣政府提供

因疫情趨緩，新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務，包括新瓦屋的導覽服務及戶外場地租借、進駐單位自辦假日市集活動（13好市集、青農市集、古風車巷弄室集、藏物市集）等及室內場地租借等。

縣長楊文科說，因應疫情緩解，除恢復民眾參與藝文活動外，也將繼續給予縣內藝文團隊最大的支持與鼓勵，為此，縣府推出抗疫不抗藝等優質的藝文活動，供民眾陸續可欣賞到精彩的演出。

文化局長田昭容指出，文化局所有館舍重新開放後將繼續落實防疫安全措施，定期實施消毒、空調系統改通風換氣模式，讓民眾安心參與各項活動；也提醒民眾外出時要自行戴口罩、勤洗手，注意自身健康管理，身體若有不適請在家休息，將防疫融入生活。

此外，文化局為鼓勵民眾踴躍參與各項活動，只要開館當日前100名入縣史館、美術館的民眾，就可獲得神秘小禮物。文化局圖書館自修室於6月2日開館；縣史館將於6月9日重新開館；美術館則在6月17日開館，將展出「青藍藝術季-國立台灣藝術大學新竹校友會美展」、「紫氣東來-許紫芸工筆膠彩個展」、「正宗山水2020彩墨個展」、「遊矽旅程-黃瓊儀玻璃藝術創作坊聯展」等精彩展覽；7月4日預計於演藝廳等場館演出「再見歌廳秀」戲劇。

新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今宣布藝文解封，竹東文創藝術村及新瓦屋客家文化保存區將於6月1日起恢復辦理各項活動及服務。圖／新竹縣政府提供

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