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堆資收物有公安疑慮 桃園清出500戶

聯合報 / 記者張裕珍／桃園報導
桃園中山路有資源回收個體戶堆放雜物，月初還遭祝融，環保局與中信里環保志工前天協助清理。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供
桃園中山路有資源回收個體戶堆放雜物，月初還遭祝融，環保局與中信里環保志工前天協助清理。圖／桃園市環境清潔稽查大隊提供

桃園市桃園區中山路有資源回收個體戶長年堆積資收物、雜物，月初火警釀成1死1傷悲劇，環保局前天出動機具協助清理，地方憂心此類家戶成不定時炸彈，市府消防局清查出全市約有500戶有公安疑慮，名單已送交環保局，環境清潔稽查大隊強調，將與列冊的資收個體戶比對勾稽，再行分級、分類，堆積嚴重者個案輔導，必要時可開罰。

中山路這棟3層樓透天厝屋內1、2樓10多年來存放大量資收物與雜物，還堆放至門口人行道，屋主在火災後堅持資收物仍有價值，不願清除，卻一直未能賣出，最後終於同意清理，環保局清潔人員出動抓斗車與地方環保志工一起清除1、2樓的陳年雜物，明天做最後清理。

中信里長王震宇說，資收個體戶堆放物品等候變賣是常態，但這戶人家長年堆放大量資收物與雜物，又發生傷亡火警令居民擔心，前天與屋主溝通對方態度配合，也告知屋主勿再囤積無法變賣的物品，以免影響環境衛生及安全。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，消防局清查出堆積雜物有公安疑慮的家戶共500戶，將與列冊的資收個體戶比對勾稽，尚未列管的將補列，由於此類家戶樣態不盡相同，有資收物堆放住處，卻堆到公共空間通道，有的則是囤積物品習癖，經年累月影響周邊生活環境。

羅文林說，將先普查再研商如何分級、分類，像中山路這家的情形可能列為最高等級，會優先輔導，推薦合適的資收場鼓勵變賣，並清除無價值雜物，也將與相關單位研商有無法令可強制處理。

部分資收個體戶堆積物品占據人行道、騎樓等，形同路霸且有影響環境衛生之虞，可依廢棄物清理法開罰至少1200元，另依道路交通管理處罰條例規定，在道路堆積或置放妨礙交通的物品，可要求消除障礙，並開罰1200元至2400元。

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