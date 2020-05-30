哥騎的是回憶！女開價1天2500元 名流「求載」回味初戀

名流機車是台灣70年代最夯的機車，更是不少五、六年級生的青春回憶，呂少閎是台灣知名的名流收藏家，搜羅廿、卅輛名流機車，還在桃園八德成立「名流招待所」，與全台車友交流，日前他停在路邊的名流80機車，竟還被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊，回味年輕時的初戀回憶。

車主呂少閎笑說，騎著復古的名流上路，常吸引路人目光、拍照，不少人驚呼「這我也騎過」，倒是頭一次遇到有女生開價「求載」，他當天看見字條內容，還納悶「2500元是她要付我，還是我要付她？」由於前輪被鎖住，只好趕緊聯絡字條留下的聯絡方式。

呂說，那名吳小姐趕來解鎖，一聊才知道對方是因初戀情人曾騎名流載她出遊，才會出此計策，但他想了想覺得不妥，「兩人都各自有家庭啦」，婉拒了吳小姐的出遊邀約。

至於這輛被鎖鎖鏈、留字條的是「名流80」，是呂少閎的名流收藏之一，他說，自己當兵前就是名流代步，在他心中留下不少熱血回憶，3年前偶然在新店看見一輛名流100，前後花了1個多月說服阿伯車主，才終於入手，也開啟他的收藏之路，迄今已有廿多台。

「最困難的部分就是找料！」呂少閎的「名流招待所」，除了展示多輛全面整新的名流，倉庫內還擺著不少無法發動，等待整理的名流，他說，有些名流收購來，因為年份已久、車況不佳，得到全台各地找料，或是透過名流家族分享，號召車友們支援備料。

綽號「班長」的車友許家班也回憶，光陽名流100、名流150都是經典車款，「當年還要拿身分證去排隊買」，由於當時只有老三台，年輕人到了晚上沒有太多休閒娛樂，沒事就是出門夜遊、飆車，名流幾乎一人一台，標配穿搭就是35內衣加短褲，還有藍白拖。

許家班說，名流100是台灣第1台四行程機車，還有置物箱、液晶螢幕，自己入手的名流100也有裝上音箱，早期是用卡帶，現在改插入USB，一樣能隨騎隨聽，至於名流150則是台灣第一台液冷式速克達機車，還有收納式頭燈，要價6萬元，一推出就受到矚目，尤其龍頭左側握把沒有煞車，得由右腳腳踩煞車，大家都笑說是方便左手「抱妹」用。