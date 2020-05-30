快訊

港版國安法過關 港生沮喪嘆：更想留在台灣

張柏芝小兒子正面照曝光 「生父」傳言不攻自破

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哥騎的是回憶！女開價1天2500元 名流「求載」回味初戀

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所有二十多輛名流車款，一字排開相當壯觀。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所有二十多輛名流車款，一字排開相當壯觀。記者張裕珍／攝影

名流機車是台灣70年代最夯的機車，更是不少五、六年級生的青春回憶，呂少閎是台灣知名的名流收藏家，搜羅廿、卅輛名流機車，還在桃園八德成立「名流招待所」，與全台車友交流，日前他停在路邊的名流80機車，竟還被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊，回味年輕時的初戀回憶。

車主呂少閎笑說，騎著復古的名流上路，常吸引路人目光、拍照，不少人驚呼「這我也騎過」，倒是頭一次遇到有女生開價「求載」，他當天看見字條內容，還納悶「2500元是她要付我，還是我要付她？」由於前輪被鎖住，只好趕緊聯絡字條留下的聯絡方式。

呂說，那名吳小姐趕來解鎖，一聊才知道對方是因初戀情人曾騎名流載她出遊，才會出此計策，但他想了想覺得不妥，「兩人都各自有家庭啦」，婉拒了吳小姐的出遊邀約。

至於這輛被鎖鎖鏈、留字條的是「名流80」，是呂少閎的名流收藏之一，他說，自己當兵前就是名流代步，在他心中留下不少熱血回憶，3年前偶然在新店看見一輛名流100，前後花了1個多月說服阿伯車主，才終於入手，也開啟他的收藏之路，迄今已有廿多台。

「最困難的部分就是找料！」呂少閎的「名流招待所」，除了展示多輛全面整新的名流，倉庫內還擺著不少無法發動，等待整理的名流，他說，有些名流收購來，因為年份已久、車況不佳，得到全台各地找料，或是透過名流家族分享，號召車友們支援備料。

綽號「班長」的車友許家班也回憶，光陽名流100、名流150都是經典車款，「當年還要拿身分證去排隊買」，由於當時只有老三台，年輕人到了晚上沒有太多休閒娛樂，沒事就是出門夜遊、飆車，名流幾乎一人一台，標配穿搭就是35內衣加短褲，還有藍白拖。

許家班說，名流100是台灣第1台四行程機車，還有置物箱、液晶螢幕，自己入手的名流100也有裝上音箱，早期是用卡帶，現在改插入USB，一樣能隨騎隨聽，至於名流150則是台灣第一台液冷式速克達機車，還有收納式頭燈，要價6萬元，一推出就受到矚目，尤其龍頭左側握把沒有煞車，得由右腳腳踩煞車，大家都笑說是方便左手「抱妹」用。

呂少閎說，3年來陸續自國內外收購名流，有的自日本進口，得辦理完稅證明、車輛測試等，1輛車至少要花20萬元，由於收藏名流數量多，有空就會輪流騎，2年前還曾騎第1台入手的名流100挑戰24耐環島，他對自己的車子有信心，「哥騎的就是回憶！」

名流收藏家呂少閎的名流80（最左邊）為3年前自日本進口購入。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎的名流80（最左邊）為3年前自日本進口購入。記者張裕珍／攝影
車友許家班也在名流100裝音箱，可用USB放歌。記者張裕珍／攝影
車友許家班也在名流100裝音箱，可用USB放歌。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所時常有車友來聚會。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所時常有車友來聚會。記者張裕珍／攝影
名流車款復古，後方一定要放上玉女名人擋泥板，最經典就是藝人楊林。記者張裕珍／攝影
名流車款復古，後方一定要放上玉女名人擋泥板，最經典就是藝人楊林。記者張裕珍／攝影
呂少閎日前停在路邊的名流80機車，被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊。圖／呂少閎提供
呂少閎日前停在路邊的名流80機車，被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊。圖／呂少閎提供
呂少閎日前停在路邊的名流80機車，被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊。圖／呂少閎提供
呂少閎日前停在路邊的名流80機車，被素昧平生的女子上鎖鏈、貼字條，大膽開價1天2500元，就希望能再次坐上記憶中的名流出遊。圖／呂少閎提供
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所有二十多輛名流車款，一字排開相當壯觀，最經典就是白色名流，還貼上復古標語和圖案。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎在八德的名流招待所有二十多輛名流車款，一字排開相當壯觀，最經典就是白色名流，還貼上復古標語和圖案。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎日前就是騎著這輛鐵灰色的名流80，被女子留字條求載。記者張裕珍／攝影
名流收藏家呂少閎日前就是騎著這輛鐵灰色的名流80，被女子留字條求載。記者張裕珍／攝影
名流100白色車款最為經典。記者張裕珍／攝影
名流100白色車款最為經典。記者張裕珍／攝影

車主 環島 日本
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

疫情不影響看屋買房 嘉義以北房仲公司3、4月業績好

移轉贈與或繼承股權 須先取得完稅證明

獨／和5女有染渣爆！8點檔男星和老婆被「小三」阻房事

海外網購注意 快遞包裹實名認證新制5月16日上路

相關新聞

台南六甲恒安宮「媽祖之愛」繪圖比賽 大班幼童奪亞軍

台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，吸引全國不分齡107件作品投稿，經評審後有18位得獎者脫穎而出，由主任委員沈進忠頒獎...

哥騎的是回憶！女開價1天2500元 名流「求載」回味初戀

名流機車是台灣70年代最夯的機車，更是不少五、六年級生的青春回憶，呂少閎是台灣知名的名流收藏家，搜羅廿、卅輛名流機車，還...

消防員過去是水電技師 防疫期間製「紫外線消毒櫃」

新冠肺炎疫情期間，第一線消防人員協助支援疑似或確診病患後送勤務，戰戰兢兢的面對每一救護環節，舉凡防護衣穿脫練習、防疫知識...

影／造橋南瓜節一連2天推出主場活動 大批遊客湧現

苗栗縣造橋鄉南瓜節一連兩天的主場活動今天起登場，國內疫情已趨緩，南瓜節今天的活動吸引大批人潮，會場旁的台1線公路兩側停滿...

里幹事發選舉公報違行政慣例？中壢公所：行政中立考量

桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，日前因虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口），遭判當選無效，而復興里長羅世穩3月底病逝，桃市選舉委員...

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，新竹縣觀光景點近期將解除人潮分流管制，逐步恢復正常生活，但遠東集團在竹縣投資的第...

竹市戒菸達人活動6月1日起跑 戒菸保健康還可抽2萬禮券

新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，市府結合48家醫療院所提供戒菸門診，9月30日前就診可獲贈福袋，還可參加抽獎，最大獎為2...

台水汰換桃園區國際路管線 6月5日停水19小時

台灣自來水股份有限公司第二區管理處原訂22日辦理「桃園區國際路二段（永安路至大興西路三段）汰換管線工程」，受氣候影響延期...

白沙屯站新設無障礙電梯今啟用 外牆黑漆漆地方盼彩繪

歷經半年多施工，海線鐵路苗栗縣通霄鎮白沙屯車站的4座無障礙電梯今天啟用，對前往拱天宮進香的旅客及年長者是一大佳音。

Global Mall機捷A19智能商場 明年開幕

Global Mall環球購物中心看好青埔重劃區的軌道經濟商場，昨與交通部鐵道局舉行機捷A19桃園體育園區站商場標租案簽...

友愛牙科室 溫馨揭牌啟用

國際扶輪桃園東區、東信及韓國居昌扶輪社主辦全球獎助金打開幸福喜憨兒牙齒醫療保健計畫，斥資近百萬元在桃園市龍潭區幸福基金會...

通霄高壓輸電線路 民眾憂電磁波

台電配合通霄火力發電廠擴建更新計畫施設的通霄-義和34萬5千伏特輸電線路工程已完工通電，但民眾對是否有電磁波、輻射等環境...

熱門新聞

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。