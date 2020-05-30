台南六甲恒安宮「媽祖之愛」繪圖比賽 大班幼童奪亞軍

台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，吸引全國不分齡107件作品投稿，經評審後有18位得獎者脫穎而出，由主任委員沈進忠頒獎，第一名是興華高中童軍老師邱聖仁，以大膽的全色方式及流利的繪畫細條彩繪奪冠，六甲區幼佑托兒所大班陳翰生勇奪亞軍，第三名是六甲國中一年級林玟妡；來自台北的游麗娟以禪繞畫線條與豐富的用色獲得佳作。

廟方表示，今年新冠肺炎疫情導致環境、經濟、教育皆受衝擊，全國百姓從疫情爆發後就繃緊神經，因應防疫期間鼓勵民眾減少外出，六甲六恒宮媽祖廟首辦繪圖比賽，希望盼透過繪圖的方式，讓大、小朋友發揮創意與想像力，同時透過色彩繽紛的繪畫比賽增添溫馨的氛圍。

經過兩階段的評選，網路人氣投票評選與專業評審團老師依據參賽者整體的作品表現評選，選出前三名及15名的人氣獎，作品除了有國、中小的同學，也有美術班學生參賽，還有陪著小孩繪圖一起參加的阿嬤，公版的Q版媽祖圖案上，由各參賽者自由發揮上色，許多小朋友天真、古椎的用色，作品五花八門相當有看頭。。

第一名邱聖仁以細膩的畫風、大膽的用色，運用各色原子筆的線條筆觸，及拼貼等獨到的詮釋方式，一致獲得評審的青睞，也以極高的網路人氣票選，贏獲了這次的媽祖之愛繪圖比賽。