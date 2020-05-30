快訊

失落的28噸納粹黃金找到了？ 黨衛軍日記解密埋在波蘭宮殿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南六甲恒安宮「媽祖之愛」繪圖比賽 大班幼童奪亞軍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，今天進行頒獎。圖／廟方提供
台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，今天進行頒獎。圖／廟方提供

台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，吸引全國不分齡107件作品投稿，經評審後有18位得獎者脫穎而出，由主任委員沈進忠頒獎，第一名是興華高中童軍老師邱聖仁，以大膽的全色方式及流利的繪畫細條彩繪奪冠，六甲區幼佑托兒所大班陳翰生勇奪亞軍，第三名是六甲國中一年級林玟妡；來自台北的游麗娟以禪繞畫線條與豐富的用色獲得佳作。

廟方表示，今年新冠肺炎疫情導致環境、經濟、教育皆受衝擊，全國百姓從疫情爆發後就繃緊神經，因應防疫期間鼓勵民眾減少外出，六甲六恒宮媽祖廟首辦繪圖比賽，希望盼透過繪圖的方式，讓大、小朋友發揮創意與想像力，同時透過色彩繽紛的繪畫比賽增添溫馨的氛圍。

經過兩階段的評選，網路人氣投票評選與專業評審團老師依據參賽者整體的作品表現評選，選出前三名及15名的人氣獎，作品除了有國、中小的同學，也有美術班學生參賽，還有陪著小孩繪圖一起參加的阿嬤，公版的Q版媽祖圖案上，由各參賽者自由發揮上色，許多小朋友天真、古椎的用色，作品五花八門相當有看頭。。

第一名邱聖仁以細膩的畫風、大膽的用色，運用各色原子筆的線條筆觸，及拼貼等獨到的詮釋方式，一致獲得評審的青睞，也以極高的網路人氣票選，贏獲了這次的媽祖之愛繪圖比賽。

主任委員沈進忠表示，受到疫情影響，從今年年初至今，許多廟會活動及廟宇的祭祀活動都相對減少，廟方經過考量後，特別舉辦此次繪圖比賽，並擴及全國各地廣為收件，希望透過柔性的活動，讓大家減少外出；在媽祖的庇佑與所有防疫人員的努力之下，官方也開始放寬、解禁，歡迎大家可以來廟裡走走。

台南市六甲區幼佑托兒所大班陳翰生奪亞軍。圖／廟方提供
台南市六甲區幼佑托兒所大班陳翰生奪亞軍。圖／廟方提供
第一名邱聖仁作品。圖／廟方提供
第一名邱聖仁作品。圖／廟方提供
台南市六甲區幼佑托兒所大班陳翰生作品，勇奪亞軍。圖／廟方提供
台南市六甲區幼佑托兒所大班陳翰生作品，勇奪亞軍。圖／廟方提供

媽祖 疫情 新冠肺炎
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

南六口罩訂單滿到9月

「赤腳苦讀」蘇俊雄教出3位總統 馬英九訪老師六甲故居

影／台南六甲半夜傳槍響嚇壞人 警方12小時內逮人取槍

大安造媽祖像 公聽會爆口角

相關新聞

台南六甲恒安宮「媽祖之愛」繪圖比賽 大班幼童奪亞軍

台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，吸引全國不分齡107件作品投稿，經評審後有18位得獎者脫穎而出，由主任委員沈進忠頒獎...

影／造橋南瓜節一連2天推出主場活動 大批遊客湧現

苗栗縣造橋鄉南瓜節一連兩天的主場活動今天起登場，國內疫情已趨緩，南瓜節今天的活動吸引大批人潮，會場旁的台1線公路兩側停滿...

里幹事發選舉公報違行政慣例？中壢公所：行政中立考量

桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，日前因虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口），遭判當選無效，而復興里長羅世穩3月底病逝，桃市選舉委員...

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，新竹縣觀光景點近期將解除人潮分流管制，逐步恢復正常生活，但遠東集團在竹縣投資的第...

竹市戒菸達人活動6月1日起跑 戒菸保健康還可抽2萬禮券

新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，市府結合48家醫療院所提供戒菸門診，9月30日前就診可獲贈福袋，還可參加抽獎，最大獎為2...

台水汰換桃園區國際路管線 6月5日停水19小時

台灣自來水股份有限公司第二區管理處原訂22日辦理「桃園區國際路二段（永安路至大興西路三段）汰換管線工程」，受氣候影響延期...

白沙屯站新設無障礙電梯今啟用 外牆黑漆漆地方盼彩繪

歷經半年多施工，海線鐵路苗栗縣通霄鎮白沙屯車站的4座無障礙電梯今天啟用，對前往拱天宮進香的旅客及年長者是一大佳音。

Global Mall機捷A19智能商場 明年開幕

Global Mall環球購物中心看好青埔重劃區的軌道經濟商場，昨與交通部鐵道局舉行機捷A19桃園體育園區站商場標租案簽...

友愛牙科室 溫馨揭牌啟用

國際扶輪桃園東區、東信及韓國居昌扶輪社主辦全球獎助金打開幸福喜憨兒牙齒醫療保健計畫，斥資近百萬元在桃園市龍潭區幸福基金會...

通霄高壓輸電線路 民眾憂電磁波

台電配合通霄火力發電廠擴建更新計畫施設的通霄-義和34萬5千伏特輸電線路工程已完工通電，但民眾對是否有電磁波、輻射等環境...

尖石部落農牧地 可望變更建地

新竹縣尖石鄉鎮西堡及司馬庫斯部落農牧用地可望在年底變更為建地，縣長楊文科說，縣府積極辦理2個部落既有建築物區域地質鑽探，...

實名制洽公資料 只能留存28天 桃近期公開銷毀

桃園市政府今年4月1日開始，為提高疫調效率、掌握TOCC（旅遊史、職業別、接觸史，是否群聚），實施洽公實名制至今。但因個...

熱門新聞

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。