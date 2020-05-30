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影／造橋南瓜節一連2天推出主場活動 大批遊客湧現

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
南瓜霜淇淋是每年南瓜節的一大特色美食。記者胡蓬生／攝影
南瓜霜淇淋是每年南瓜節的一大特色美食。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉南瓜節一連兩天的主場活動今天起登場，國內疫情已趨緩，南瓜節今天的活動吸引大批人潮，會場旁的台1線公路兩側停滿車輛，綿延長達1公里，各地民眾趁著周末來賞南瓜、拍照、看表演、品嘗南瓜霜淇淋及南瓜米粉等特色美食，享受出遊的樂趣，會場熱滾滾。

造橋鄉農會、造橋鄉公所籌辦的南瓜節，今年因碰上新冠肺炎疫情，因此將活動延長為1個月，從5月15到6月14日，希望拉長時段讓人潮「分流」，主場活動只安排在今、明2天，不過由於國內疫情已趨緩，許多活動都逐漸「解封」，旅遊公會及業者也頻頻提出要求，造橋鄉農會因此決定將活動再延長，將持續6月底，包括南瓜隧道、大南瓜展示區和展售攤位屆時都持續開放。

苗栗縣南瓜節已推出十多年，成為造橋鄉的特色產業和休閒觀光一大賣點；主場活動及開幕式上午舉行，苗栗縣長徐耀昌、造橋鄉長黃天貴、代表會主席陳裕福、造橋農會總幹事彭森華及縣議員廖秀紅、縣府農業處長陳錦俊及地方人士連袂為造橋在地農特產行銷，邀請各地遊客到造橋南瓜節來玩賞。

今天主場活動提供遊客南瓜米粉、養生雞湯免費品嘗，遊客大排長龍耐心等候；會場有各式各樣的造型、觀賞南瓜，還有大南瓜，吸引親子和遊客取景留念。

長達250公尺的南瓜隧道沿大潭 (龍昇湖)湖畔闢建，更是遊客必定造訪之處，農會呼籲遊客賞瓜取景時，請勿摘採南瓜或在南瓜上刻字，也不要坐在大南瓜上拍照，避免南瓜受損，以便讓後來的遊客也都能欣賞到。

造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，會場熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，會場熱滾滾。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)與眾人行銷造橋的南瓜及在地農特產。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)與眾人行銷造橋的南瓜及在地農特產。記者胡蓬生／攝影
遊客、親子在會場與造型南瓜合影留念。記者胡蓬生／攝影
遊客、親子在會場與造型南瓜合影留念。記者胡蓬生／攝影
南瓜節會場提供南瓜米粉免費品嘗，吸引遊客排隊等候。記者胡蓬生／攝影
南瓜節會場提供南瓜米粉免費品嘗，吸引遊客排隊等候。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右五)與眾人行銷造橋在地的農特產。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(右五)與眾人行銷造橋在地的農特產。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，在南瓜隧道裡欣賞各式各樣的南瓜。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，在南瓜隧道裡欣賞各式各樣的南瓜。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，在南瓜隧道裡欣賞各式各樣的南瓜。記者胡蓬生／攝影
造橋南瓜節主場活動今天登場，上午吸引眾多遊客前來，在南瓜隧道裡欣賞各式各樣的南瓜。記者胡蓬生／攝影

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