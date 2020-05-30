里幹事發選舉公報違行政慣例？中壢公所：行政中立考量

桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，日前因虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口），遭判當選無效，而復興里長羅世穩3月底病逝，桃市選舉委員會將於6月6日辦理兩里補選。劉柏成反映，選舉在即，許多里民反映希望能盡快收到公報與通知單，但公所告知鄰長，將直接由公所發放，因以往都是由鄰長親手送給本人，造成里民擔心能否確實收到，及個資保護的問題，雖然並不違法，但違反行政慣例，疑有特定意圖。

此次補選石頭里2人、復興里4人登記參選，其中石頭里參選人包括，曾任國中數學老師，劉柏成的媽媽陳香蘭，及前里長黃柏誠的妻子葉思妤。於本屆里長選舉，當時25歲的劉柏成以全國最年輕商圈發展協會理事長之姿，挑戰尋求連任、67歲的黃柏誠，結果劉以624票擊敗黃的379票，當選成為中壢區最年輕里長，此次兩候選人分別「代兒」「代夫」出征，使選情格外緊張。

承辦此次補選的中壢區公所主秘施永恭解釋，以往里長選舉時，選舉公報皆由里幹事親自發放，部分交由里長轉交鄰長代為發放，中壢區共85個里，由公所17位里幹事各自負責發放5個里的選舉公報。由於此次石頭里長補選，2位候選人分別為劉伯成的媽媽及前里長妻子，皆與前里長有親屬關係，公所擔心由里長指派的鄰長「存有利害關係」，在發放公報時有行政不中立的疑慮，因此全改由公所(里幹事)直接發放。

至於復興區里長補選4位候選人，皆與前里長無親屬關係，因此選舉公報仍由鄰長發放，他也強調，公所是基於行政中立考量。