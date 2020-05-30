疫情趨緩 竹縣首座遠百仍無法如期完工試營運

國內新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，新竹縣觀光景點近期將解除人潮分流管制，逐步恢復正常生活，但遠東集團在竹縣投資的第一座百貨商場「竹北新世紀購物中心」，及熱門觀光景點新豐紅樹林隧道整修工程，因相關建材、零件需從國外進口，受疫情影響無法進口，確定無法如期完工。

縣長楊文科表示，疫情緩解，六福村、小叮噹樂園6月7日以後解除人潮分流管制，內灣商圈、北埔商圈、湖口商圈景點則從6月1日起提前解除，歡迎民眾做好防疫措施，到戶外走走，落實防疫新生活運動及防疫安心旅遊，提升生活品質，促進經濟發展。

產發處指出，遠東集團投資的竹北停八百貨商場，位於竹北市莊敬路、近光明六路，2017年動土，目前整體進度約72％，原訂今年7月取得使用執照完工，但因電梯車廂及相關零件須從義大利進口，而義大利受到疫情影響無法生產製造及出口，預計9月底才能進口到台灣，仍須視疫情狀況。

另外，新豐紅樹林隧道因步道兩旁的水筆仔比人還高，被稱為「龍貓隧道」，吸引許多遊客前來拍照取景，也可近距離觀察潮間帶豐富生態，是縣內熱門觀光景點。

由於木棧道及涼亭年久失修，縣府向漁業署爭取前瞻計畫經費，自去年6月底封閉，進行公共廁所、舊新豐安檢所整修，及停車場重新規劃與綠美化、木棧道修繕及新竹區漁會補網場改善等工程，原訂今年3月31日完工開放，但同樣受到疫情影響，建材無法進口而展延工期。