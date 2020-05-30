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竹市戒菸達人活動6月1日起跑 戒菸保健康還可抽2萬禮券

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，到戒菸門診就診可獲贈福袋，還有機會抽2萬元禮券。圖／市府提供
新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，到戒菸門診就診可獲贈福袋，還有機會抽2萬元禮券。圖／市府提供

新竹戒菸達人活動6月1日起跑，市府結合48家醫療院所提供戒菸門診，9月30日前就診可獲贈福袋，還可參加抽獎，最大獎為2萬元禮券，市府衛生局指出，每年的戒菸達人活動都吸引2、3千人參加，成功戒菸率將近3成，歡迎吸菸的民眾踴躍參加，維護自己及家人健康，還有機會拿大獎。

明天是世界無菸日，主題及菸害防制行動呼籲保護年輕族群免於菸商操控並預防使用菸品與尼古丁商品，市長林智堅說，市府於2017年創全國先例制訂電子煙管理自治條例，結合9大企業共同響應拒絕菸害、拒售菸品給未滿18歲的青少年，全市禁菸場所也全面禁止吸食或攜帶點燃電子煙，透過宣導與加強稽查為市民健康把關。

為協助市民戒菸成功強化信心與動力，市府6月1日至9月30日舉辦戒菸達人活動，其中戒菸達人好禮獎不完，接受口腔黏膜篩檢或填寫戒線專線轉介單即可取1張抽獎券，獎品有1千元至2萬元不等的禮券，至戒菸門診就診還可獲贈福袋，內有戒菸手冊等衛教宣導資料及水瓶等紀念品。

市府衛生局指出，活動結合48家門診戒菸治療合約醫療院所推廣戒菸服務，攜帶健保卡即可就診，提供18歲以上吸菸成癮者每年2個療程、每療程至多8周次的藥物治療及諮詢服務，並補助戒菸藥物及戒治服務等費用。

衛生局指出，國民健康署最新調查，2018年成人吸菸率降至13％，為近10年新低，新竹市則下降至10.9%，戒菸成功率2019年為25.38%，新竹市達29.29%，都比全國平均值高，成人戒菸服務更獲衛生福利部戒菸服務全國分組第1名殊榮。

衛生局王宗曦局說，美國疾管中心與世界衛生組織等機構認為吸菸者免疫功能較差，易得到流感、肺炎等，若感染新冠肺炎，病情更易加重，抽菸不僅增加多種癌症發生率，也會造成心血管疾病，為健康戒菸是遠離肺阻塞第1步，無論任何年齡或階段戒菸，都能改善健康狀況。

衛生局鼓勵多加利用2代戒菸、戒菸專線或戒菸班等多元戒菸服務，提高戒菸成功機率，讓自己與家人遠離菸害，詳情可電洽0800-636363或03-5355525。

新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，到戒菸門診就診可獲贈福袋，還有機會抽2萬元禮券。圖／市府提供
新竹市戒菸達人活動6月1日起跑，到戒菸門診就診可獲贈福袋，還有機會抽2萬元禮券。圖／市府提供

戒菸 衛生局 新竹
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