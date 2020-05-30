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桃園市立高中教師甄試超激烈 1290名考生搶17缺額

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，教育局長林明裕（左）到場訪視。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，教育局長林明裕（左）到場訪視。圖／桃園市政府教育局提供

桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，8校開出11個科目共17名新進教師缺額，吸引1290人報考，又以英文、數學及輔導3科競爭最激烈，錄取率皆不到1％，由於疫情原因，各縣市高中教師甄選紛紛延期，桃園聯合甄試做好防疫準備，也成為109學年度國教署及各直轄市公立高中聯合教師甄選中的第一試。

雖然現階段新冠肺炎疫情趨緩，但今天登場的教師聯合甄選仍加強準備防疫工作，包括校門口搭帳篷，以紅外線量測考生體溫，並以貼標籤紙辨識、繳交健康聲明書、酒精手部消毒，在試場部分，也事先做好桌椅消毒、加裝具HEPA濾網之空氣清淨機、加開發燒試場及獨立動線等具體防疫措施，教育局長林明裕一早也到考場訪視各項工作動線。

市府教育局指出，為因應教師聯合甄選潮流，未來將鼓勵桃園市所轄的各市立高級中等學校積極參與聯合甄選，以為校舉才，但同時也保留各校在發展課程時能夠自聘符合學校需求教師之彈性，以兼具試務公平性及學校特色發展需求。

桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，8校開出11個科目共17名新進教師缺額，吸引1290人報考，考場外搭帳篷量體溫、消毒雙手加強防疫工作。圖／桃園市政府教育局提供
桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，8校開出11個科目共17名新進教師缺額，吸引1290人報考，考場外搭帳篷量體溫、消毒雙手加強防疫工作。圖／桃園市政府教育局提供

教育局 疫情
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