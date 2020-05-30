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保障身障者權益！台中首創牌照稅免稅通知

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
供身心障礙者使用的車輛可申請免徵使用牌照稅，經台中市政府地方稅務局主動篩選，有免稅資格尚未申請者達4千人，全國首創寄發免稅輔導通知書。圖／台中市地方稅務局提供
供身心障礙者使用的車輛可申請免徵使用牌照稅，經台中市政府地方稅務局主動篩選，有免稅資格尚未申請者達4千人，全國首創寄發免稅輔導通知書。圖／台中市地方稅務局提供

供身心障礙者使用的車輛可申請免徵使用牌照稅，經台中市政府地方稅務局主動篩選，有免稅資格尚未申請者達4千人，地稅局為保障身心障礙者權益，全國首創寄發免稅輔導通知書，民眾可掃描通知書上的QR Code線上申請，也可填妥基本資料後，透過郵寄、傳真或臨櫃辦理，協助民眾便利減稅。

地方稅務局長沈政安表示，車輛如屬身心障礙者本人持有使用，地稅局已主動免徵使用牌照稅；另身心障礙者本身無車輛且無駕駛執照者，其配偶或同戶二親等親屬所有供其使用的車輛，也可申請免稅，地稅局主動篩選過濾資料後發現全市符合免稅資格的身心障礙者配偶或其同戶二親等親屬，仍約有4千人尚未申請免稅。

地方稅務局提醒，民眾如接獲使用牌照稅免稅輔導通知書，或符合身心障礙免徵使用牌照稅要件者，請儘速提出申請，如有使用牌照稅相關疑問，可利用該局免費服務電話0800-000321或22585000按1轉客服中心查詢，將有專人服務。

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