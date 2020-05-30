聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中捷運綠線年底通車 市府擬定6項捷運自治規則
台中捷運綠線今年底正式通車，市府依據大眾捷運法規定擬訂「台中市大眾捷運系統相關自治規則」，包括旅客運送規則、行車安全規則、修建養護規則、行車人員技能體格檢查規則、車輛機具檢修規則、附屬事業經營管理辦法等，據此辦理捷運相關業務，提供民眾優質安全的運輸服務。
交通局長葉昭甫表示，正積極籌備捷運通車前相關事宜，未來台中市捷運系統將依循6項自治規則辦理相關業務，維持捷運營運安全，並提供民眾完善優質的運輸服務。
擬定台中市大眾捷運系統6項自治規則，其中「旅客運送規則」規範捷運系統之旅客運送事項，確保旅客乘車品質，保障旅客權益；「行車安全規則」規範捷運系統的行車原則、防護措施及事故處理等，確保捷運系統行車安全；「修建養護規則」規範捷運系統修建養護事項，確保路線設施及機電設備之品質。
另外，「車輛機具檢修規則」規範捷運系統的機具檢修事宜，如檢修內容、檢修時機等；「行車人員技能體格檢查規則」規範行車人員技能檢測及體格檢查的時間、頻率、測驗項目等，確保捷運系統的行車人員有實施定期體格檢查；「附屬事業經營管理辦法」則規範捷運經營機構經營附屬事業的範圍、規定及經營方式等事項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言