台中捷運綠線年底通車 市府擬定6項捷運自治規則

台中捷運綠線今年底正式通車，市府依據大眾捷運法規定擬訂「台中市大眾捷運系統相關自治規則」，包括旅客運送規則、行車安全規則、修建養護規則、行車人員技能體格檢查規則、車輛機具檢修規則、附屬事業經營管理辦法等，據此辦理捷運相關業務，提供民眾優質安全的運輸服務。

交通局長葉昭甫表示，正積極籌備捷運通車前相關事宜，未來台中市捷運系統將依循6項自治規則辦理相關業務，維持捷運營運安全，並提供民眾完善優質的運輸服務。

擬定台中市大眾捷運系統6項自治規則，其中「旅客運送規則」規範捷運系統之旅客運送事項，確保旅客乘車品質，保障旅客權益；「行車安全規則」規範捷運系統的行車原則、防護措施及事故處理等，確保捷運系統行車安全；「修建養護規則」規範捷運系統修建養護事項，確保路線設施及機電設備之品質。

另外，「車輛機具檢修規則」規範捷運系統的機具檢修事宜，如檢修內容、檢修時機等；「行車人員技能體格檢查規則」規範行車人員技能檢測及體格檢查的時間、頻率、測驗項目等，確保捷運系統的行車人員有實施定期體格檢查；「附屬事業經營管理辦法」則規範捷運經營機構經營附屬事業的範圍、規定及經營方式等事項。