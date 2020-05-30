台水汰換桃園區國際路管線 6月5日停水19小時

台灣自來水股份有限公司第二區管理處原訂22日辦理「桃園區國際路二段（永安路至大興西路三段）汰換管線工程」，受氣候影響延期，將延至6月5日晚上10點起至隔天傍晚5點，將停水19小時施工，桃園、蘆竹5500戶受影響，市府提醒預先儲水備用。

市府指出，此次停水區域包含桃園區中成里、中埔里、西埔里；蘆竹區：新興里。至於水壓降低區域為蘆竹區上興里、中興里、大竹里、上竹里。

市府經發局提醒民眾，最好提前在停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

若恢復供水後，如仍無水時，民眾可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。