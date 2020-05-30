白沙屯站新設無障礙電梯今啟用 外牆黑漆漆地方盼彩繪

歷經半年多施工，海線鐵路苗栗縣通霄鎮白沙屯車站的4座無障礙電梯今天啟用，對前往拱天宮進香的旅客及年長者是一大佳音。

白沙屯車站拜當地拱天宮白沙屯媽信仰之賜，近十餘年來旅客人數逐年遞增，尤其每年白沙屯媽往北港進香期間，旅客人潮更是熱絡，為方便年邁及行動不便香客，台鐵在站內規畫設置4座無障礙電梯，希望提升對旅客的服務。

白沙屯媽每年往北港徒步進香活動在國內愈來愈熱門，白沙屯車站前更是媽祖婆進香回鑾時必定駐駕的地點，知名度甚至超過其他規模更大的車站。據統計，白沙屯車站從2006年起，每天平均進站旅客人數逐年增加，從122人增至2017年的288人，呈現倍數成長。

台鐵工務處指出，白沙屯車站毗鄰拱天宮，一直以來火車是信眾進香參拜的重要交通工具之一，其中香客以老年人居多，但月台與站房間僅靠站內人行天橋及1部平台升降機連接通行，對老年人及身障者較不友善，應地方需求及方便信徒利用鐵道運輸往來白沙屯，經由立委陳超明協助推動，台鐵已在白沙屯車站前、後入口及月台共新建4座無障礙電梯，此外也針對站內無障礙動線進行規畫，希望改善每年白沙屯媽祖進香時人潮疏導。

台鐵表示，這項工程去年8月19日開工，雖歷經防疫期間，施工團隊仍全力趕工，電梯完工且已取得使用許可，今天正式啟用，啟用後有助於提升旅客乘車便利性及營運安全，並配合苗栗縣政府推動白沙屯車站周邊亮點計畫，整合附近觀光景點，形成完善的交通樞紐。

白沙屯車站增設無障礙電梯完工的訊息傳出後，加上普悠瑪列車最近也行駛海線，吸引鐵道迷、攝影工作者來取景、空拍。