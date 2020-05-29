市府審核過關 桃園這22家酒店、舞廳6月1日復業

桃園的酒店、舞廳最快可在6月1日復業，但須先過市府審查關卡，市府經濟發展局會同相關局處在今天下班前完成第一階段審查，今晚在經發局官網公告可復業店家名單，總計22家，6月1日即可核准復業，市府之後將發出復業許可，並將排定聯合稽查作業。

因應中央流行疫情指揮中心規定，有男女陪侍的行業包含酒家、酒吧、特種咖啡茶室，以及舞廳業自4月9日起停業，全桃園共150家相關營業場所受影響，因應疫情趨緩，桃園市政府近日受理業者提出復業申請，統計至今天已經收到61家業者提出申請。

市府經發局負責審查復業許可申請書、防疫自主檢核表與實名制切結書，另會同建管處與消防局審查消防安全設備檢修申報書、建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書等文件，終於在今天下班前確定有22家酒店、舞廳合格，可在6月1日核准復業。

經發局官網也在今晚貼出准予109年6月1日起復業名單，分別為中正天使有限公司桃園分公司、帝國視聽歌唱有限公司、富麗華舞廳、桃園星殿有限公司、伍參零視聽歌唱有限公司、中國城經典酒店、九九會館、皇尚娛樂事業有限公司、水娘娘時尚會館有限公司、啾咪頂級會館有限公司、金鑽視聽歌唱有限公司、吻鑽酒店有限公司、愛勝娛樂事業有限公司、桃香茶坊有限公司、浪漫時尚酒店有限公司、金典酒家有限公司、帝豪酒店、波斯貓酒店有限公司、悅來鄉酒吧有限公司、東門町視聽歌唱城、千石歌唱城與紅姑娘酒吧有限公司。

市府經發局長郭裕信說，准予復業店家必須依自主檢核表及切結書落實防疫及實名制規範，市府6月起也會安排稽查，若查有違反防疫規定，將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，違規達2次者命令停業1個月，另持續受理復業申請，若店家未提申請就偷偷復業，一旦查獲也將依法開罰，最高罰100萬元。

由於疫情影響，酒店、舞廳歇業1個多月，各區公所受理擴大紓困案，也接不少在酒店上班的員工求助，一名羅姓單親媽媽在酒店當行政人員，每月薪水2萬多元，要養2個小孩和70歲老父親，日前也到桃園區公所申請紓困補助，好在1周內順利領到紓困補助。