協助原鄉紓困 鄭文燦偕議員贈媽媽桃盼帶動景氣

桃園市長鄭文燦今天與市議會朝野黨團一起致贈「媽媽桃」，感謝一線人員在防疫期間的辛勞，除了希望帶動原鄉農特產品外，也指出將儘速協助各項紓困方案，提升疫情後景氣復甦。

每年3到5月間是桃園市復興區「媽媽桃」、「五月桃」盛產季節，鄭文燦為了體恤在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來，原鄉部落農民的收入受到影響，特別選購「媽媽桃」，謝謝第一線人員辛勞付出。

鄭文燦今天與桃園市議會民進黨、國民黨、無黨籍黨團議員，一起慰問衛生局、消防局、警察局、社會局、民政局和秘書處等，在疫情間協助繁重防疫工作的同仁。

鄭文燦說，桃園從2月至今，已開設100多天防疫指揮會議，全市府各單位包括區公所、二級單位皆全力投入，桃園原有約2000多名居家隔離民眾，現已全數歸零。確診的民眾也正進行出院後的追蹤輔導，有些人出現經濟、心理問題，後續都會再關懷。

他指出，希望在恢復疫情正常後，儘速協助紓困方案，降低經濟損失，讓桃園經濟振興做得更好，景氣更快復甦。

另外，市府在疫情期間推動洽公實名制，廣受好評，桃園市府秘書處長顏子傑也特別感謝市府同仁與民眾配合，讓防疫工作更為完備。