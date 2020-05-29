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採收期遇大雨 後龍西瓜香瓜水傷損失逾5成

中央社 / 苗栗縣29日電

苗栗縣後龍鎮西瓜與香瓜正值採收期，受連日鋒面大雨導致瓜田積水、瓜果出現水傷，待雨過天晴太陽曝曬更會出現嚴重裂果，損失率逾5成，縣府今天表示，已達災害救助標準。

後龍鎮西瓜栽種面積約160公頃、香瓜約60公頃，因種植在沙地，果肉鮮美，頗負盛名，第一批瓜果原本再過幾天就可收成，卻接連受梅雨來襲，出現災損

一名邱姓果農指出，連日大雨積水退得太慢，導致瓜田泡水，瓜果吸收太多水分，不但稀釋甜度，更導致果肉出現水傷；好不容易天氣放晴，經過太陽曝曬，又造成瓜藤腐壞及裂果情況，可說損失慘重。

後龍鎮長朱秋隆表示，經公所初步估計，西瓜和香瓜受損平均逾5成，部分香瓜田甚至僅能收成2至3成，目前已幫助果農申請天然災害補助，並輔導果農分期栽種，減少損失。

苗栗縣政府農業處農務科指出，經初步勘查，後龍鎮西瓜、香瓜受損嚴重，已達天然災害現金救助標準，將由公所受理彙整農民資料，協助向中央爭取現金救助，幫助農民度過難關。

農民指出，一般正常採收瓜果，表皮光滑、色澤較為亮麗，而泡過水的瓜果表皮易呈現「凹凸不平」，以香瓜為例，外型色澤會看似像「芭樂」，民眾選購時可以先輕輕撫摸果皮，再觀察外觀顏色，但基本上，只要能夠上市賣給消費者，品質都不會有太大問題。

農民 苗栗縣 災損
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