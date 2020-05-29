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化身最強導遊 陳時中穿客家衫逛桃園永安漁港

聯合報 / 記者張裕珍曾健祐高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左）陪衛福部長陳時中（右）做手工魚丸。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（左）陪衛福部長陳時中（右）做手工魚丸。記者高宇震／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天在桃園市政府力邀下，穿上客家衫下午4點抵達新屋永安漁港，市長鄭文燦陪他做手工魚丸，還大啖客家鵝肉、豆瓣紅狗鯊、仙草茶等在地美食，雖然行程只有短短20多分鐘，但湧入大批人潮爭相一睹阿中部長風采。近來化身台灣最強導遊的陳時中也說，台灣有很多很棒的地方和好吃的東西，希望大家把出國玩的精神放在台灣玩，把握機會到各地走走。

陳時中近日接連走訪屏東墾丁、新竹，由於是台灣防疫成功最佳推手，他也儼然成為台灣振興經濟、推銷農產品的「最佳代言人」，桃園力邀陳時中到永安漁港行銷觀光美食，果然吸引不少民眾提早到場卡位，現場民眾、媒體擠得水泄不通、寸步難行。

在桃園市政府的安排下，鄭文燦、陳時中都穿上紫色客家衫，2人一起體驗手作魚丸，象徵防疫「丸」勝，在店家指導下，2人學用虎口捏起魚漿，並揉成圓形親手製作虱目魚丸，店家也提到，魚漿都是純虱目魚製作，沒有添加其他雜魚，陳時中則說平常比較少吃魚丸，但也會趁這個機會品嚐看看。

國內連續46天未出現本土新冠肺炎病例，中央流行疫情指揮中心宣布啟動防疫新生活運動，陳時中、鄭文燦今天體驗捏手工魚丸，主辦單位也打趣地，要請陳時中現場捏47顆魚丸，象徵國內確診繼續維持47天。

市府也在永安漁港直銷中心擺出滿桌客家與漁港美食、在地農產，陳時中接連品嚐客家鵝肉、豆瓣紅狗鯊與仙草茶等美食，他笑說，沒法每樣都吃，還說每次媒體都在旁邊拍，「自己吃得很抱歉啦」，不過他說豆瓣紅狗鯊口感QQ的味道很好，仙草也很好喝。

陳時中說，自己台灣很多地方都沒去過、沒吃過，像是紅狗鯊就不曾吃過，但台灣是個寶島，物產與人文豐富，鼓勵大家多旅遊，尤其永安漁港東西很多，「桃園尤其好、永安漁港讚」。

陳也說，台灣人常常想出國玩，但其實台灣都還沒走得很透，所以要介紹多個景點，讓大家知道，這段時間出國不方便，讓大家多點精神留在國內玩是最要緊的。

媒體問陳時中是否最近當成導遊，陳時中笑說「這是不務正業啦」，但大家盛情難卻，他也希望大家可以多留在台灣走走，很多地方都很棒，美食小吃也吃不完。

鄭文燦也親自送上復興盛產的媽媽桃、吻仔魚給阿中部長，鄭文燦說，來到永安漁港希望台灣永保平安，製作魚丸代表台灣完勝，感謝陳時中部長來訪，也歡迎大家來桃園玩。

桃園市長鄭文燦（中）陪衛福部長陳時中（右二）參訪永安漁港一覽橋上美景。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（中）陪衛福部長陳時中（右二）參訪永安漁港一覽橋上美景。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（左）、立委黃世杰（右）陪衛福部長陳時中（中）參訪永安漁港。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（左）、立委黃世杰（右）陪衛福部長陳時中（中）參訪永安漁港。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）陪衛福部長陳時中（右二）做手工魚丸。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦（左二）陪衛福部長陳時中（右二）做手工魚丸。記者高宇震／攝影
衛福部長陳時中今天造訪桃園永安漁港，人潮擠爆。記者高宇震／攝影
衛福部長陳時中今天造訪桃園永安漁港，人潮擠爆。記者高宇震／攝影

陳時中 鄭文燦
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