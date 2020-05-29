台大生醫分院再添利器 磁振造影儀提升癌症篩檢率

去年底才開幕的台大醫院生醫園區分院，引進與醫學中心同等級磁振造影儀，提供臨床醫療進階的診斷利器，今天舉行設備啟用剪綵儀式，院長余忠仁表示，與今年2月引進的640切的電腦斷層掃描儀相互配合，有助於精準判斷，讓小病灶無所遁形，提升癌症篩檢率，造福大新竹地區民眾。

新竹縣長楊文科、衛生局長殷東成、立委林為洲、林思銘辦公室法案副主任楊青霞、竹北市長何淦銘、台大總院影像醫學部張允中主任、台大醫院新竹分院副院長陳敞牧、台大醫院竹東分分院醫療部主任林明鋒、秘書室主任蕭曉萍等人均一同剪綵。

余忠仁表示，台大生醫分院繼2月啟用640切的電腦斷層掃描儀（CT）後，又新添利器，引進磁振造影儀（MRI），透過超高解析度水分子擴散影像技術，可應用於頭頸部、全脊椎、乳房、腹部、攝護腺等部位，對診斷神經系統疾病很有幫助，且不須注射顯影劑，就能呈現血管分佈及血流走向。

影像及核子醫學部陳雅芳主任表示，這台磁振造影系統有70公分寬的孔徑，具有密閉恐懼症的患者接受度較高，且有廣闊造影視野、均勻的影像品質，可覆蓋大的解剖結構，縮短病人檢查時間，透過掃描序列與最新造影技術，即可取得無輻射影像資訊。