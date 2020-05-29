影／超高壓電塔供電引發疑慮 苗栗環保局將進行監測

台電配合通霄火力發電廠擴建更新計畫施設的「通霄-義和34萬5000伏特」輸電線路工程，目前已完工供電，但地方民眾對是否有電磁波、輻射影響仍有疑慮，苗栗縣議員陳品安上午在縣議會質詢時要求環保局針對這條超高壓供電線路進行環境監測，環保局長陳華盛強調會請第三方公正單位進行環境監測，屆時並向大眾公布數據。

通霄火力電廠3部燃氣新機組發電量比舊機組提高3.5倍，台電為將電廠更新後的新增發電量併入輸變電網路，因此規畫這條輸電線路工程，工程經費高達40.3億元，路線跨4鄉鎮，共有65座超高壓電塔，因全數都超過60公尺，還增加航空識別及夜間紅色燈光警示。

陳品安指出，通霄-義和34萬5000伏特輸電線路共有65座電塔，其中半數在通霄地區，4月底已完工供電，但地方民眾對電磁波、輻射影響存在疑慮，她希望環保局在適當地點進行電磁波的監測，並規畫對民眾健康影響的評估研究。