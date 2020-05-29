苗62線土石坍塌 全線暫封閉
苗栗縣泰安鄉通往泰安溫泉區的苗62線5.3公里處因連日降雨，今天清晨傳出土石坍塌意外，範圍長達60公尺，為了安全起見，該路段全線暫時封閉，建議民眾繞道八卦道路通行。
苗栗縣消防局第五大隊泰安分隊清晨6時許接獲民眾通報，苗62線5.3公里錦卦橋旁有大量土石從山壁滑落，重達數噸的巨石坍塌在馬路上，前後距離達60公尺，寬約6公尺，已佔滿全線車道。
警消分別派人前往查看，不排除土石仍有滑落情況，為避免發生危險，已在該路段拉起封鎖線，防止不知情民眾闖入，而在天氣允許狀況下，泰安鄉公所也將派員前往清除土石。
苗栗消防局指出，苗栗山區因連日降下大雨，造成土石鬆軟，非常容易出現落石崩塌，尤其苗62線5.2公里至5.6公里處因山壁裸露，更常導致土石滑落，呼籲民眾近期出入泰安鄉錦水村，可繞道八卦道路通行。
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