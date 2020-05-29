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颱風來不該成為孤島 鄭文燦提前和桃園後山視訊連線

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右）和華陵里里長陳榮光（左）視訊連線。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦（右）和華陵里里長陳榮光（左）視訊連線。記者曾健祐／攝影

近日梅雨帶來豐沛水量，但山區也擔心豪大雨成災，桃園市長鄭文燦今上午在消防局災害應變中心主持防疫會議和巴陵前進指揮所連線，與當地華陵里長陳榮光視訊，鄭提到颱風季將屆「不讓任何地方成為孤島」，所以提前測試視訊系統，並要求台電針對復興山區復電搶修縮短時間。

鄭文燦表示，這段時間有梅雨、豪雨石門水庫的水位已經上升到59%，可以稍微解決乾旱，而龍潭大池也注滿了水，這段時間水量漸漸飽足，但也希望有水無災。

加上颱風季接近，鄭利用今天防疫會議在消防局防災應變中心，特別跟2年前已建立好的巴陵後山前進指揮所視訊連線，由當地華陵里里長陳榮光和鄭文燦視訊會議，討論包括開口合約廠商是否進駐、消防人員是否待命、國軍支援兵力，以及放置位置。

陳榮光也透過視訊反應，希望台電公司能在後山派駐搶救工班，因颱風來時常常停電，造成當地住戶生活不便，鄭文燦則說，會請經發局和台電溝通，盡量爭取在搶修復電上縮短時間。

鄭文燦也提到，另外針對再建工程、三光大橋，是個大漢溪上游的跨橋，目前已經開工，今天也會有防汛演練，要確保在豪雨期間再建工程能安全，也希望未來萬一台7線有坍方、斷電，經發局、工務局要督導台電能夠迅速的搶災，讓復電的時間可以縮短。

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