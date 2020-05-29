實名制洽公兼顧保護個資 桃園宣布資料28天就銷毀

新冠肺炎疫情期間，為了提高疫調效率、掌握TOCC（旅遊史、職業別、接觸史，是否群聚），桃園市政府提前實施實名制洽公，但因個資維護攸關隱私，市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，實名制洽公出入資料只能留存28天，近期會以公開儀式銷毀，確保個資不被當作其他用途。

鄭文燦表示，針對中央疫情指揮中心宣布的實聯制，他請市府秘書處組成專案小組，包括資科局、法務局及政風處，將疫情期間實施實名制的出入資料，只能留存28天，不得作為其他用途，並做好資安維護，也要有公開銷毀的程序。

鄭表示，目前包括市政府、區公所、地政事務所，及戶政事務所等有使用實名制的單位，都要必須把超過28天以上的資料銷毀，以保護個人的隱私，由秘書處主責處理，務必將實名制用途只限定在疫調的追蹤，不能做為其他的用途。

鄭文燦也說，桃園市的實名制落實完善，而TOCC固然在公衛上是必要的手段，但也不能侵犯到個人的權利，所以也請法務局制定28天銷毀程序的標準。