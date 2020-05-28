大嵙崁地方開發故事特展開幕 展出大溪歷史韻味

桃園市長鄭文燦今天下午前往大嵙崁文教基金會，出席「唐山嬤與中庄的開發」新書發表會，與大嵙崁地方開發故事特展開幕，表示今年是中庄由鶯歌改隸大溪的100周年，大嵙崁文教基金會出版「唐山嬤與中庄的開發」，讓讀者藉由書中介紹的故事及導覽地圖，了解中庄開發的歷史及人文事蹟，進行深度文化之旅。

會場同時舉辦大溪第一個村落史展「大嵙崁地方開發故事特展」，將祖先移民開發大溪的軌跡及文物，搭配在地田野訪談一併展出，歡迎市民朋友蒞臨參觀，一探大溪文史底蘊。

鄭文燦說，俗諺說「有唐山公，無唐山嬤」，大溪中庄有唐山嬤勇敢渡台的冒險故事，中寮陳五常家族的太祖嬤，在300年前獨自帶著4個孩子渡過黑水溝來台灣辛苦開發，為紀念勇敢的阿嬤將她的故事寫成書，並辦展覽紀念她勇敢的冒險精神。市民朋友閱讀「唐山嬤與中庄的開發」，包括唐山嬤和陳五常家族的開發、中庄老街、古渡頭、古輕便車站遺跡、中興國小作育大溪英才輩出等。參觀大嵙崁地方開發故事特展不僅能增廣見聞，更能了解大溪的在地故事。

大溪是文化的故鄉，擁有豐富多彩的歷史，不僅有老街文化，包括中庄、烏塗窟、順時埔等地也都有豐富的歷史。原先中庄區域畫分原屬於鶯歌，直到日治時期才畫歸大溪，過去有碼頭港口及輕便鐵道，如今在市府的規畫下，成為中庄調整池觀光景點，周邊還有土丘運動公園，是辦理國際風箏節的所在地，將來在大鶯豐德交流道建設完成後，將成為新的觀光亮點。此外，烏塗窟地區曾是煤礦產地，擁有上千公頃的茶園，順時埔地區則是大溪最好的稻米產地，各自有各自的人文歷史特色。

鄭文燦感謝大嵙崁文教基金會挖掘地方開墾文物，並結合在地田野調查，舉辦大嵙崁地方開發故事特展，讓市民朋友深入了解大溪中庄、順時埔、內柵、烏塗窟等的開發故事。在中庄改隸大溪100周年的今年，出版「唐山嬤與中庄的開發」及舉辦大嵙崁地方開發故事特展，特別有意義。