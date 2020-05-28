連續大雨不斷 桃園西瓜、西瓜4.4公頃受災

近日鋒面報到，桃園地區雨勢不斷，將於暑假邁入產季的西瓜與香瓜首當其衝，依據桃園市政府農業局現勘統計，龍潭區西瓜3.5公頃、香瓜0.9公頃受災，損害程度達30%，已報請農委會核定公告救助，至於新屋區仙草也傳出淹水受害2公頃，由於淹水時間不長，植株損害率未達20%，不符救助條件，已請農民加強田間排水管理，減少損失。

桃園市西瓜種植面積約161公頃，以靠海的觀音、大園為主要產區，栽種面積分別為觀音區100公頃及大園區25公頃，至於香瓜栽培總面積15.85公頃，以觀音區5.45公頃最多，其次為新屋3.4公頃、大園2.69公頃，幸連日大雨，主要產區未傳出嚴重災情。