社福團體活動籌備不停歇 盼大型活動限制解封　

受疫情影響，社福團體募款活動被迫取消，近日疫情雖趨緩，但桃園市大型活動限制仍未解封，桃園市中壢區真善美社福基金會近日開始準備解封後的活動相關事宜，盼政府解封後，活動能如期舉行。

真善美社福基金會專員黃小芳表示，就算在疫情期間仍要讓憨兒們正常生活，不然很容易老化，日前於母親節期間推出一朵10元的手作玫瑰花，原本都沒人買，在媒體推廣下，獲得許多民眾關注支持，把2萬多朵玫瑰花的庫存賣完，加上家樂福總公司另外追加的2萬朵訂單，今年共賣出4萬朵玫瑰花，使憨兒們少了戶外活動也有勞動的機會。

受疫情影響，各種募款活動及園內憨兒的外出活動皆取消，近日疫情趨緩，真善美基金會也開始為解封後的活動相關事宜馬不停蹄做準備，包括憨兒們正著手製作下一波的義賣零錢包，社福人員也正規劃至今年底的公益活動，包括每年6月底舉辦的園遊會、8月的籃球比賽、10月中旬的認養人見面會及12月愛心餐會等。

「疫情使原先規劃的活動一延再延」，黃小芳說，活動規畫日前就完成，近日馬不停蹄將企畫書寄給各單位募款，場地也都借好了，就等政府解封。她也表示，就算到時沒能解封，活動還是會延期舉行，並不會取消，而疫情當前，許多贊助者對此大多都能體諒。