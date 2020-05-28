聽新聞
test
0:00 / 0:00

連日大雨 後龍西瓜、香瓜災情顯現

聯合報 / 記者胡蓬生范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情，縣府及鎮公所人員下午前往勘災。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情，縣府及鎮公所人員下午前往勘災。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣後龍地區的西瓜、香瓜正值採收期，但連日來一波波大雨已造成災情，鎮公所呈報的災損面積，西瓜累計已達73公頃、香瓜27.9公頃，合計逾百公頃，今天下午相關人員前往現勘，目前雨勢仍未歇，縣府農業處及鎮公所擔心下周一旦放晴，災情還會擴大。

後龍鎮是苗栗縣西瓜最大產區，種植面積約200公頃，但連日豪大雨一波波，不少瓜田因積水，造成西瓜、香瓜水傷。

後龍鎮長朱秋隆與農業課人員會同縣府農業處人員下午前往瓜田勘災，目前受災情況以栽植在農田裡的西瓜較嚴重，鎮公所人員擔心下周雨勢停止後，如出現強烈日照，西瓜災情會更嚴重，今年全區的西瓜產量有可能大減。

苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍地區栽種的西瓜、香瓜正值採收期，不料連日大雨造成災情。圖／後龍鎮公所提供

苗栗縣 災損
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

最受歡迎的水果？台人狂推「這3樣」吃再多也不膩

網傳吃西瓜可以壯陽？ 看看食藥署怎麼說

影／豪雨後中橫公路現大坑洞 40公分深民眾心驚

大雨致養殖護岸潰堤 魚塭損失慘漁民哭紅眼求助

相關新聞

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

衛福部長陳時中今天下午到新竹市慰勞一線防疫人員，並在市長林智堅陪同下品嘗在地美食「廟口鴨香飯」，同時說明竹市餐廳的防疫作...

影／陳時中新竹踩點吃美食 宣導防疫新生活

台灣疫情趨緩，防疫指揮官今天到新竹踩點在地美食鴨香飯，也逛逛新竹動物園周遭的公園，感謝全民對防疫的努力，也希望藉由各縣市...

連日大雨 後龍西瓜、香瓜災情顯現

苗栗縣後龍地區的西瓜、香瓜正值採收期，但連日來一波波大雨已造成災情，鎮公所呈報的災損面積，西瓜累計已達73公頃、香瓜27...

大嵙崁地方開發故事特展開幕 展出大溪歷史韻味

桃園市長鄭文燦今天下午前往大嵙崁文教基金會，出席「唐山嬤與中庄的開發」新書發表會，與大嵙崁地方開發故事特展開幕，表示今年...

連續大雨不斷 桃園西瓜、西瓜4.4公頃受災

近日鋒面報到，桃園地區雨勢不斷，將於暑假邁入產季的西瓜與香瓜首當其衝，依據桃園市政府農業局現勘統計，龍潭區西瓜3.5公頃...

社福團體活動籌備不停歇 盼大型活動限制解封　

受疫情影響，社福團體募款活動被迫取消，近日疫情雖趨緩，但桃園市大型活動限制仍未解封，桃園市中壢區真善美社福基金會近日開始...

苗栗縣原鄉之路柔腸寸斷 原民議員請命改善

苗栗縣原鄉301農路柔腸寸斷，苗21線、苗62線遇雨落石不斷，縣議員黃月娥開車，邊坡土石就在車前不遠處崩落，縣議員楊文昌...

疫情趨緩 桃園13區衛生所篩檢活動全面重啟

因應新冠肺炎疫情，桃園市衛生局於3月起宣布全面停止13區衛生所的整合性篩檢活動，不過鑑於近期疫情趨緩，6月將重起衛生所社...

創世基金會桃園院義賣端午禮 盼支持植物人尿布錢

創世基金會桃園院安養52名植物人，但受疫情影響捐款下滑，加上4月大型園遊會因疫情取消，近來捐款收入比去年同期下滑2成5，...

桃園社宅首家庇護工場6月營運 鄭文燦訪視陪身障者加工

桃園市禾豐文創印刷庇護工場將於6月營運，不僅是桃園第10家庇護工場，也是首度進駐社會住宅的庇護工場，市長鄭文燦今早訪視了...

爭取近10年 牛欄河兩岸行水區用地終可解編活化使用

橫跨新竹縣關西鎮牛欄河親水公園的東安古橋是著名觀光景點，假日總是吸引大批遊客，但河岸兩旁各200公尺寬的土地因被劃為河川...

挨批振興觀光不夠大手筆 桃園擬再推二階段1天免費旅遊

疫情舒緩為振興觀光，桃園市昨宣布將推出總額500萬元的「電子旅遊券」，但限額1萬分得持市民卡上網登記抽獎，挨批名額太少、...

熱門新聞

台東「最美高架鐵路」今天通車了！ 鐵道迷：美爆了

影／雷雨夜襲高雄 岡山人吶喊：起床多了好多條河流

基隆送水幹管破漏搶修 中正、信義1萬2千戶停水16小時

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

文華東方6月將解雇212人 北市：恐違法最高開罰50萬

台南某國小校長中午喝酒醉趴路旁 遭民眾拍照投訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。