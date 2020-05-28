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連日大雨 後龍西瓜、香瓜災情顯現
苗栗縣後龍地區的西瓜、香瓜正值採收期，但連日來一波波大雨已造成災情，鎮公所呈報的災損面積，西瓜累計已達73公頃、香瓜27.9公頃，合計逾百公頃，今天下午相關人員前往現勘，目前雨勢仍未歇，縣府農業處及鎮公所擔心下周一旦放晴，災情還會擴大。
後龍鎮是苗栗縣西瓜最大產區，種植面積約200公頃，但連日豪大雨一波波，不少瓜田因積水，造成西瓜、香瓜水傷。
後龍鎮長朱秋隆與農業課人員會同縣府農業處人員下午前往瓜田勘災，目前受災情況以栽植在農田裡的西瓜較嚴重，鎮公所人員擔心下周雨勢停止後，如出現強烈日照，西瓜災情會更嚴重，今年全區的西瓜產量有可能大減。
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