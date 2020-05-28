連日大雨 後龍西瓜、香瓜災情顯現

苗栗縣後龍地區的西瓜、香瓜正值採收期，但連日來一波波大雨已造成災情，鎮公所呈報的災損面積，西瓜累計已達73公頃、香瓜27.9公頃，合計逾百公頃，今天下午相關人員前往現勘，目前雨勢仍未歇，縣府農業處及鎮公所擔心下周一旦放晴，災情還會擴大。

後龍鎮是苗栗縣西瓜最大產區，種植面積約200公頃，但連日豪大雨一波波，不少瓜田因積水，造成西瓜、香瓜水傷。