卓蘭、大湖高接梨穗災害率未達標 農友爭取敗部復活

苗栗縣高接梨穗今年初受到寒害，最重要產地卓蘭、大湖卻未達20%災害率的天然災害現金救助標準，部分農民群起抱怨。苗栗縣議員徐欽鴻今天砲轟縣政府阻擋，立委湯蕙禎受理陳情，安排相關單位6月4日現勘，爭取「敗部復活」。

1月27日、29日寒流，影響苗栗縣高接梨穗嫁接（翻刀）成功率，災情遍及8鄉鎮市。勘災結果僅認定苗栗市、頭份市、通霄鎮及三灣鄉，達到天然災害現金救助標準，其中，高接梨種植卓蘭950公頃、大湖270公頃，全縣第一、第二大水梨生產專業區，卻被排除在外，一些農民怨聲載道。

縣議員徐鴻欽今天在縣議會定期會總質詢，抨擊縣府阻擋，他說，農民怨縣府勘災人員的意見，以致卓蘭、大湖梨穗災害率，沒有達現金救助門檻。縣府農業處長陳錦俊答詢反駁，縣府的立場希望達到標準，不可能會去阻擋，況且災害率是農糧署、農改場及縣府共同認定，非縣府可以左右。

此外，湯蕙禎接獲大湖鄉農會理事胡智坤、農會代表徐源和等多人陳情，5月26日安排農糧署等相關人員協調。梨農代表廖明發指出，他於冬至前開始嫁接並以膠帶做標記，原本看花蕊長得不錯，沒想到過了一陣子再看，竟然又都掉光光，損失相當慘重。