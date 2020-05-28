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苗栗縣銅鑼鄉長補選完成 謝昌年宣誓就職

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年今天宣誓就職，他感謝鄉親支持，讓他有機會為地方服務。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年今天宣誓就職，他感謝鄉親支持，讓他有機會為地方服務。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年今天宣誓就職。謝昌年感謝鄉親支持，讓他有機會為地方服務，期盼在鄉公所團隊、代表會、村長協助下，能一一兌現他在競選期間提出的政見。

補選鄉長宣誓就職典禮上午在中平集會所舉行，由副縣長鄧桂菊主持及監誓，謝昌年宣誓就職後，在縣府主計處副處長袁美玲、財政處副處長王淑馨監交下，從代理鄉長黃純德手中接下印信，完成就職儀式。

鄧桂菊指出，謝昌年曾任銅鑼鄉第17、18、19屆代表，其中第18屆更榮膺主席，對鄉政運作並不陌生，銅鑼鄉有3個工業區及銅鑼科學園區，是苗點縣重要的生產基地，鄉公所行政大樓拆除重建工程正在進行中，地方產業升級及永續發展指日可待，期待謝昌年以新人新政之姿，在未來2年7個月任期克盡職守，打造繁榮的銅鑼鄉。

銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年今天宣誓就職，他感謝鄉親支持，讓他有機會為地方服務。圖／苗栗縣政府提供
銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年今天宣誓就職，他感謝鄉親支持，讓他有機會為地方服務。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年(右)今天宣誓就職，從代理鄉長黃純德(左)接過印信。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉第18屆鄉長補選完成，當選的謝昌年(右)今天宣誓就職，從代理鄉長黃純德(左)接過印信。圖／苗栗縣政府提供

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