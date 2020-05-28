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苗栗縣原鄉之路柔腸寸斷 原民議員請命改善
苗栗縣原鄉301農路柔腸寸斷，苗21線、苗62線遇雨落石不斷，縣議員黃月娥開車，邊坡土石就在車前不遠處崩落，縣議員楊文昌也差幾分鐘，人車可能遭傾倒的大樹擊中，兩人都心有餘悸，今天請命要求縣府相關單位重視改善，安全的路讓族人回家，農產品順利運輸，觀光客進原鄉。
苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，楊文昌指出，前年2月間因南庄鄉鹿湖山（山羊山）大坍方阻斷301農路，搶通便道勉強維持通行，但路況不佳，部落種植的甜柿已經連兩年無法外運，還有桂竹筍等農產，他發現2年多來沿途地質較為穩定，只要再加設一段3、40公尺明隧道，可以提升用路人安全。
縣府農業處長陳錦俊答詢表示，301農路改善期末報告出爐，共提出7個方案，最高經費達12億元，經研商初步採第一案，在現有便道沿途加強，經費2.12億元，擇日再安排現勘，定案後向中央爭取經費施作。
另外，近來梅雨時節，泰安鄉苗62線、南庄鄉苗21線邊坡落石頻傳，威脅用路人安全，黃月娥、楊文昌都有親身經歷，黃月娥指出，苗62線是通往泰安溫泉區重要道路，地方早有建議設置明隧道，希望縣府納入2期前瞻基礎建設計畫規畫，爭取中央補助，有助於苗62線安全，及泰安觀光發展。
黃月娥並質疑，目前泰安鄉圓墩部落92戶人家，飲用簡易自來水，最近因苗栗縣泰雅原住民文化產業區計畫鑿井取水，花大錢設簡水卻要廢棄，不僅浪費公帑，也影響部落用水。
苗栗縣原住民族事務中心主任蔣意雄表示，泰雅原住民文化產業區及圓墩部落共用的簡水設施，大雨一來取水口可能遭沖毀，以致修不勝修，因此計畫鑿井，改用相對穩定的水源，卻面臨園區的水權問題，簡水設施無法併存，原民中心將進一步協調有關單位，設法突破解決。
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