4度獲評「五星首長」 林智堅：努力讓竹市變更好

遠見雜誌今天公布2020年「縣市長施政滿意度調查」，新竹市長林智堅4度評為「五星首長」，他表示，今年面對疫情，防疫工作超前部署，建設也不停歇，持續努力讓竹市變更好。

「遠見雜誌」2020年針對縣市長施政滿意度進行調查，林智堅的施政滿意度達83.2%，不滿意度11.4%，施政分數76.6分，為第4次獲評五星縣市首長。

遠見調查，新竹市在8大施政面向平均排名為本島非六都縣市最高，其中，經濟就業、醫療衛生、消防公共安全、警政治安、環保、教育共6大面向，皆獲全國排名前5，穩健施政深獲市民信任。

林智堅表示，他上任5年多來，帶領市府團隊積極建設，推動兒童醫院興建、棒球場重建並讓與味全龍簽約主場、新竹市立動物園重生，活化兒童探索館，此外，也讓新竹漁港也成為西海岸最知名景點之一。

林智堅說，除了建設，今年將是新竹大放異彩的一年，將舉辦2020台灣設計展與2021台灣燈會2場指標性活動，打響城市品牌，在後疫情時期，也將帶動城市觀光與經濟發展。