疫情趨緩 桃園13區衛生所篩檢活動全面重啟

因應新冠肺炎疫情，桃園市衛生局於3月起宣布全面停止13區衛生所的整合性篩檢活動，不過鑑於近期疫情趨緩，6月將重起衛生所社區整合性篩檢服務，各衛生所總計推出31場。

桃園市13區衛生所，3月多因疫情影響停止整合性篩檢活動，6月起重新開辦社區整合性篩檢服務，「成人預防保健服務」包含，身體檢查（身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、身體質量指數、視力檢查等）、血液生化檢查（血糖、總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、GOT、GPT、肌酸酐）、尿液檢查、健康諮詢（戒菸、節酒、戒檳榔、規律運動、健康飲食、口腔保健等）、B、C型肝炎篩檢。

「四癌篩檢」項目，如子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢及口腔癌篩檢也一併重啟，另外，各衛生所的眼科門診、抽血服務等也陸續恢復，民眾可至衛生所門口及網頁公告查詢。衛生局提醒，雖疫情趨緩，各項篩檢服務恢復，但切勿大意鬆懈，仍需遵守勤洗手、戴口罩等防疫原則，才能有效防堵疫情蔓延。

衛生局健康篩檢專區資訊顯示，桃園市13區共有91場整合性及癌症篩檢服務，其中31場為各衛生所辦理，其餘60場則由合約院所辦理，如民眾有篩檢服務需求，可上衛生局網頁公告查詢。